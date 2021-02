Una vecina del Valle de Uco abrió un sachet de salsa lista y se encontró con una desagradable sorpresa. Al momento de concinar, la mujer advirtió que había algo extraño en el interior del paquete y hasta el momento no supo descifrar de qué se trataba.

Fue ella misma quien dio aviso a través de sus redes para que otras personas tengan cuidado al consumir este tipo de productos envasados.

La mujer oriunda de San Carlos realizó un posteo este lunes y comentó que compró la salsa lista y al momento de usarla para cocinar se dio cuenta que algo obstruía el paso de la salsa.

“Al principio vi algo negro, hice más fuerza y fue saliendo algo horrible, casi me desmayo cuando vi esto”, comentó la mujer. Y advirtió que podría tratarse de un animal.

Desagradable sorpresa en el interior de una salsa lista.

“Muchas veces, por cuestión de tiempo, comodidad, (o como me pasó a mí, que se me terminó la salsa que había envasado el año anterior) concurrimos a comprar productos que nos facilitan o solucionan a la hora de cocinar. Hoy 22/02/21 me tocó a mí, compré esta salsa «lista para usar» sin conservantes ni otros agregados y bla bla bla”, escribió la mujer.

Y agregó que decidió publicar lo que le había pasado en las redes sociales para advertir a la comunidad y que realizará la correspondiente denuncia a defensa al consumidor.