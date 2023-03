Una mamá de 5 hijos fue la primera paciente en recibir un trasplante de médula ósea en el Hospital Central de Mendoza

Carmen es paciente oncológica hace ya muchos años. Es la segunda vez en su vida que recibe un trasplante de médula ósea, sin embargo esta vez fue distinto. Gracias a la inauguración del Centro de Trasplante de Médula Ósea en el Hospital Central, Carmen pudo atravesar esta segunda intervención cerca de su familia y afectos. De esta manera, se convirtió en la primera paciente en inaugurar la nueva área de la institución.

El primer trasplante de Carmen fue en 2017. En ese entonces, en Mendoza aún no había lugar físico preparado y dispuesto para realizar esta intervención, por lo que la mendocina tuvo que viajar a internarse a Buenos Aires lejos de su casa y familia.

Los días alejada de sus 5 hijos fueron muy duros, ya que por cuestiones económicas solo pudo viajar ella y su marido. “Tener que irnos con mi esposo, dejar a mis hijos, mi casa, fue muy difícil. Incluso mi esposo tuvo que dejar de trabajar, por lo que en la parte económica también fue muy complicado. Pero no teníamos otra opción, en Mendoza no hacían estos trasplantes”, expresó Carmen después de que le dieran el alta a Diario Los Andes.

Foto: Gobierno de Mendoza

Pero esta vez fue rotundamente distinta, fue tratada en la nueva área del Hospital Central y Carmen se sintió mucho más cómoda no solo porque estuvo rodeada de su familia, sino también porque se quedó en su provincia, en el hospital con los médicos y médicas que la conocen a ella y su historial hace tantos años.

“Saber que no teníamos que trasladarnos, que podía ver a mis hijos cuando estuve en condiciones, que mi esposo no tuvo que dejar de trabajar, me ayudó mucho, me quitó angustia y creo que favoreció mi recuperación”, agregó la joven mamá.

Carmen junto a su marido en el momento del alta. Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza

Cómo es el nuevo recinto del Hospital Central de Mendoza destinado a los trasplantes de médula ósea

La inauguración del centro de trasplante fue el 26 de diciembre del 2022 y marcó un hito histórico en la provincia y a lo que servicios de salud respecta, ya que fue el primero en abrir sus puertas en todo el oeste argentino.

Según informó Diario Los Andes, los trabajos comenzaron en 2014, con una inversión del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) de 9 millones de pesos. En esta primera etapa se completaron cuatro habitaciones individuales, con baños propios y aire filtrado absoluto.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Luego se incluyeron las áreas de apoyo de enfermería, sector de lavado, local de desinfección, sala de estar de acompañantes, administración y estar médico. Además, cuenta con una la cabina de flujo laminar. Toda esta primera obra quedó concluida en 2016.

Los últimos trabajos que se hicieron en el lugar fueron en el 2021 y tuvieron que ver con la adecuación del área para el aislamiento. Esto permite que los pacientes transiten el período pre y postrasplante en el centro, dado que los mismos necesitan encontrarse aislados con cuidados especiales.

Foto: Twitter @rodysuarez

Esta inauguración marcó un antes y después en la provincia de Mendoza ya que este nuevo centro forma parte del sistema de salud público. Ahora, los pacientes con este tipo de tratamientos, no tendrán que viajar por el país para poder tratarse, ya que lo harán en la comodidad y contención de su provincia y rodeados de su gente.