La joven tiene 19 años, es de Godoy Cruz y actualmente está por terminar el secundario. Este año no pudo inscribirse a una carrera por deber una materia del último año de secundario y ahora busca un trabajo para cumplir su meta de ser periodista deportiva.

Julieta Sosa es hija de padres trabajadores y tiene tres hermanos más, su sueño de ser periodista deportiva está desde que ella es muy chica. “A mí me encanta del fútbol, más que nada verlo”, comenta la joven para Vía Mendoza.

Sus papas tienen sus empleos y apoyan que sus hijos estudien, pero la situación es difícil para costear una carrera en un instituto privado. Por lo que la joven decidió emprender su búsqueda de empleo para poder pagar sus estudios.

La publicación que realizó Julieta en Facebook. Foto: Gentileza

La publicación que realizó la joven comienza saludando a las personas del grupo de Facebook y después dice: “Mi nombre es Julieta y estoy buscando trabajo, en este momento no estoy estudiando ya que no llegue a las inscripciones de este año, mi necesidad más que nada es juntar plata para poder pagar la carrera la cual quiero estudiar. No tengo mucha experiencia laboral, pero me encanta aprender. He trabajado cuidando niños y atendiendo negocios, pero me gustaría aprender más”.

Hasta el momento Juli no ha obtenido una propuesta para empezar a trabajar, ya que no tiene mucha experiencia laboral. Pero no pierde las esperanzas de poder encontrar un empleo que la ayude a cumplir este sueño.

Ahora se enfoca en poder sacar la materia que adeuda de la secundaria y poder obtener su título secundario. En su familia esta posibilidad no estuvo para todos, sus padres por ejemplo tienen estudios incompletos, pero día a día trabajan para llevar adelante su hogar y a sus hijos.

Julieta en el acto de fin de curso. Foto: Gentiliza

Para lograr cambiar la realidad que ellos vivieron, esta familia inculcó a sus hijos la importancia del estudio y estas ansias de poder empezar una carrera en una Universidad privada demuestra todos esos valores que se aprenden en casa.

Quienes sepan de algún empleo que pueda hacer Julieta o quieran contactarla pueden hacerlo a su número de teléfono 261-2743778.