Teresa Ana Malisani tiene 85 años y días atrás le robaron los “lentes de ver bajito”, la dentadura y una campera de su esposo fallecido de la puerta de su casa en Luján de Cuyo. Su nieto, Agustín Peppi (37), la grabó contando el hecho y ambos se volvieron virales. Este es el segundo video que hacen juntos y ella no se guarda nada.

Agustín y Teresa tienen una relación muy especial, es que la mujer tiene solo dos nietos a quienes mima como niños hasta el día de hoy. “Mis abuelos paternos para mi fueron todo. Toda la vida jugué en su casa y, al ser mi hermana y yo los únicos nietos, nos daban todo”, contó Agustín a Vía Mendoza.

Peppi tiene un taller en la casa de su abuela y se dedica a la cuchillería desde hace varios años, un oficio que viene de familia. “Después de 37 años me sigue malcriando”, confesó Agustín sobre el vínculo con Teresa.

Acerca de cómo se le ocurrió filmarla y subirlo a las redes, comentó: “Me encanta usar las redes para reírme y tomar la vida con humor. Convivo con mi abuela casi todo el día, y un día viendo el noticiero hablaban del sueldo de los jubilados y ella empezó a insultar y a quejarse, y ahí se me prendió la lamparita”.

“Suelo hacer videos donde filmo a la gente, me río o hago sátiras de la vida cotidiana y le dije: ‘¿Teresa querés expresarte, querés sacarte un poco la bronca que tenés?’ y me dijo que sí. La filmé y ella contó parte de su vida, y así se sacó parte de ese enojo”, continuó Peppi.

“Es como muchos de los argentinos que estamos cansados y la manera de expresarse de mi abuela fue ésa. Se viralizó por todos lados y para la familia fue satisfactorio ver a la nona descargándose”, contó.

Le robaron en la puerta de su casa

Teresa vivió toda la vida en Luján de Cuyo, es una mujer bastante independiente, pese a sus problemas de salud, y bastante activa. El viernes pasado, estaba lista para ir a almorzar a la casa de su nieta y, previo a que la buscaran, un oportunista le robó una bolsa donde tenía sus dientes y los lentes, entre otras cosas.

“Estaba lista, se había puesto linda para ir a almorzar a mi hermana. Tenía su dentadura que no se la podía pegar bien porque le lleva tiempo, por lo que decidió no hacerlo en ese momento para que la nieta no tuviera que esperarla”, dijo Agustín.

“Entonces guardó todo en una bolsita con una camperita, una camisita, una botella de salsa casera que ella había hecho, el Corega, los dientes, un cepillo de dientes y los lentes. Salió de la casa y se dio cuenta que se había olvidado de cerrar”, explicó.

Y agregó: “Dejó la bolsita con las cosas del lado de adentro de la reja, y en lo que demoró en cerrar el portón, ya pasó alguien y se robó la bolsa”.

“No puedo hablar, no tengo los dientes”, dijo Teresa al comienzo del video. Y explicó por qué estaban adentro de la bolsa del súper: “No me los puedo dejar porque me duelen mucho, no tengo encía abajo. Aparte puse los lentes de ver bajito, que no veo casi nada. Me llevaron hasta los lentes”, dijo la abuela muy enojada.

“Un hijo de p... los jubilados no tenemos una mierda”, agregó la mujer y pidió: “Por lo menos que la devuelvan, que me devuelvan los lentes por favor”. Finalmente, abuela y nieto pidieron “que no hayan tantos sinvergüenzas” y que aparezcan las cosas que se robaron.