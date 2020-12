El senador provincial del Frente de Todos, Lucas Ilardo, homenajeó este martes a Diego Armando Maradona en la Legislatura de Mendoza. El legislador se emocionó al hablar lo que significó para él el exjugador del fútbol y contó cómo había recibido la noticia de su muerte.

Ilardo abrió el período de homenanjes dedicándoles unas sentidas palabras al astro del fútbol. “Hay muchos y muchas a quienes les incomoda que en la Legislatura se hable de Maradona, pero se van a tener que acostumbrar”, expresó.

“Había pensando mucho en qué hablar, los que me conocen saben que tengo una predilección por él y me costó la noticia. Para los de nuestra generación Maradona fue un héroe, no soñábamos con ser Batman o Superman, soñábamos con ser Maradona”.

“En términos culturales representó un ícono”, resaltó el senador y citó las palabras de Pepe Mujica, quien expresó que él admiraba al crack por su “fidelidad de clase”, ya que nunca se olvidó de dónde venía.

“Significó mucho más que un jugador de fútbol”, dijo convencido. Luego, contó que no quiso hacer un homenaje tan largo, pero “pensé en todas las veces que se han hecho homenajes en esta legislatura, de las veces que hemos hablado de temas que a mi entender, no eran tan preponderantes. Y no quería irme de la Legislatura sin que tuviera el homenaje que merece”.

Finalmente, leyó la poesía de Eduardo Sacheri “Me van a tener que disculpar” y advirtió que era “un poco larga, pero no va a ser más de lo que muchas veces hablamos en la Legislatura”.