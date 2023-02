Todo por una sonrisa: en Mendoza diseñaron una bicicleta inclusiva adaptada para una niña de 5 años

La Ciudad de Mendoza junto a una reconocida bicicleteria de la provincia, hicieron una bici inclusiva adaptada para una niña con discapacidad. Es el segundo rodado inclusivo que fabrican, con el fin de ayudar a los que más lo necesitan y darles la oportunidad de disfrutar de una actividad tan linda como el ciclismo.

En Mendoza diseñaron una bicicleta inclusiva para una niña Foto: municipalidad de ciudad de mendoza

“Este proyecto es el segundo que hacemos, el primero fue para un niño con síndrome de sirena, donde se hizo una bicicleta especial para él, este segundo fue para una niña que tienen problemas musculares y el tercero que estamos haciendo es para un niño no vidente, que sería para dos personas, así lo acompaña alguien vidente” cuenta a Vía País, Federico López, encargado de Bicicletas Evolution.

Nos cuenta que el trabajo lo hacen junto con un metalúrgico, que lo describe como “un poco loco” ya que no tienen una técnica especifica para hacer este estilo de bicis y lo han logrado cortando hierro, y armando reiteradas veces hasta llegar a adaptarla especialmente al niño que va a usarla. Cada caso es evaluado junto a los fisioterapeutas de los chicos, donde tras varias reuniones, armando y desarmando las estructuras, se llega al objetivo.

El proceso de fabricación de la bici inclusiva en Mendoza Foto: bicicletas evolution

“Este ultimo proyecto fue un híbrido porque a su vez hicimos una silla de ruedas que la adaptamos a un monopatín eléctrico, no sabemos ni siquiera si eso existe, nosotros nos metimos, lo hicimos y la familia quedó muy contenta” nos cuenta sonriente, el encargado de la bicicletería.

“Nos motiva a hacer estas acciones el hecho de que somos una empresa familiar, entendemos las situaciones del otro lado y hoy en día si una persona necesita comprarse una bicicleta adaptada, sale fortuna, hay que pedirlas al exterior y no sabes si cuando te llegue va a ser exclusiva para la persona que la va a utilizar” expresa Federico.

Por el momento son la única bicicletería de Mendoza que hacen este estilo de bicis inclusivas y se sienten realmente orgullosos de ser parte de proyectos solidarios y poder ayudar no solo como empresa a nivel económico, sino desde su lado humano.

“Nos emociona lo que hacemos, nos gusta, estamos metidos en varias acciones sociales, nos interesa colaborar. Si bien somos una empresa familiar, nos gusta ver de los dos lados, de la lado de empresa como del de aquel que ingresa por la puerta y el dinero no le alcanza” expresa emocionado, a Vía País, el encargado de Bicicletas Evolution.

Por ahora están trabajando en el proyecto de la bici adaptada para un chico no vidente, sería el ultimo junto al municipio, pero les gustaría poder hacer más, seguir ayudando, obviamente teniendo en cuenta que cada caso es muy particular y hay que evaluarlo con tiempo.

Quién es la niña mendocina que recibió la bici inclusiva

La niña que ahora es dueña de la bici adaptada se llama Delfina, tiene 5 años y posee Atrofia Muscular Espinal tipo 2, una enfermedad genética y neurodegenerativa, la cual genera debilidad muscular progresiva.

Al recibir la bici, la pequeña no paraba de sonreír de la alegría de tener una bici que pueda ser utilizada por ella.“Me gusta mucho y me siento bien. Es fácil de usar y tiene los colores que me gustan” decía Delfina mientras paseaba en su nueva bici.

Sus papás se mostraron muy contentos de ver a su hija tan feliz, tan libre, haciendo una actividad que para ellos era inaccesible ya que este estilo de rodados son casi imposibles de conseguir y salen muy caros.