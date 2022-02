El Municipio de Tunuyán anunció la suspensión de la Fiesta de la Vendimia departamental de Tunuyán debido a las malas condiciones meteorológicas actuales. Esto incluye la elección de la reina y el cierre a cargo de la Bersuit que estaba programado para este jueves 10 de febrero.

“La Municipalidad de Tunuyan informa que debido a las condiciones meteorológicas actuales, se suspende la Fiesta Departamental de la Vendimia, como así también la elección y coronación de las reinas”, escribieron en redes.

“La decisión de la suspensión se basa en el cuidado de los tunuyaninos y turistas que nos acompañan asistiendo año tras año a este evento”, anunciaron desde el Municipio en el breve comunicado.

Suspenden la Vendimia de Tunuyán por mal tiempo. Foto: Municipalidad de Tunuyán.

Según la información del Servicio Meteorológico Nacional y del Servicio de Contingencias Climáticas de la provincia, estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana, justo cuando arranca el Festival Nacional de la Tonada 2022.

Aún no han informado qué ocurrirá con las tres fechas con artistas confirmados para cada una de las noches. Hasta el momento solo se sabe que es la Vendimia la que no se realizará y no se sabe cuándo harán el festejo y la elección y coronación de la reina departamental.

El tiempo para los próximos días en Tunuyán

El Servicio Meteorológico Nacional comunicó que estará fresco este fin de semana en Tunuyán. Para este viernes se espera una mínima de 14 y una máxima de 22 grados. Pronostican tormentas aisladas en horas de la tarde y lluvias a la noche.

En tanto que el sábado se mantendrá la máxima de 22 y la mínima será de 11 grados. Solo en horas de la mañana están pronosticadas lluvias, durante el día y la noche estará parcialmente nublado.

El domingo, último día del Festival de la Tonada, se espera una máxima de 27 y una mínima de 12 grados. Por la mañana estará parcialmente nublado y hacia la noche se esperan chaparrones.

Calendario del Festival de la Tonada 2022

VIERNES 11

La Sole

Raly Barrionuevo

Compadres

Fabiana Cacace

Hermanos Coria

Cosa de Duendes

La Grieta

Las Voces de mi Tierra

Mendez - Salinas

SÁBADO 12

Abel Pintos

Küyen

Hermanas Abraham

Sisterna - Montaño

Viviana Montoya

Bomba Contrera

Millcayac

Hermanos Vilchez

Lunas Morenas

Cara y Сера

DOMINGO 13