Luego de 10 años sin participar en un torneo a nivel elite, el seleccionado de Softbol de Mendoza juega el Campeonato Internacional de Selecciones que se disputa en Paraná, Entre Ríos.

En el campeonato internacional participan 12 equipos, donde están presentes Mendoza, Paraná, Bahía Blanca, ARS, Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa, ASBA, Argentina Sub 23 y Sub 18, además de las selección Mayor y Sub 23 de Republica Checa.

El seleccionado de Mendoza de Softbol juega el Campeonato Internacional de Selecciones que se disputa en Paraná, Entre Ríos.

Es el primer torneo internacional de Mendoza luego de 10 años de ausencias, por lo que esta presencia del seleccionado “Borrabino” marca un crecimiento del deporte en la provincia, donde en la actualidad participan de los torneo locales 8 equipos -Ciudad de Mendoza, Banco Mendoza, Municipalidad de Maipú, Monserrat, UNCuyo- además, ya está conformada la selección Juvenil de Softbol.

En Paraná donde se está disputando el Campeonato Internacional de Selecciones participan jugadores campeones del mundo que integran la Selección Argentina, y República Checa campeón de Europa.

Germán Celi, jugador de Los Duendes de la UNCuyo, es integrante de la Selección de Mendoza y al hablar con Vía Mendoza destacó que “la convocatoria nunca pensé que me iba a llegar, pero se dio y además de ser una alegría inmensa, por representar a Mendoza, me llena de expectativas de cara al futuro”.

El primer partido de Mendoza fue ante República Checa donde perdió 5-1 (mirá lo que fue el partido Mendoza vs. República Checa hacé click aquí). “Era un resultado esperado, pero fue mejor de los que esperábamos por la calidad del rival. La diferencia en el jugo fue sin dudas el roce internacional que tiene el campeón europeo. De todas formas aprendimos y mucho”, remarcó Celis.

Luego la Borravino perdió 1-0 ante el Seleccionado Sub 18 de Argentina y Bahía Blanca. “Esta competencia sin dudas nos marca hacia el futuro para mejorar. Hay que crecer y sumar jugadores para potenciar a Mendoza”.

Formación de Mendoza ante el seleccionado argentino de softbol.

Celis, definió al softbol como un deportes “aficionado que al jugarlo por primera vez es un amor a primera vista. El Seleccionado de Mendoza está conducida por Arturo Anea (técnico), Nicolás Gallar (ayudante) y Martín Porsillo (jefe de equipo).

En Vivo: Paraná vs. Mendoza