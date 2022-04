No es la primera vez que una joven plantea a través de las redes el miedo de caminar sola por la calle. Cualquier hora del día es peligrosa y cualquier persona que actúe diferente, se convierte en sospechoso, sea cual sea su intención.

Ornella es mendocina y compartió un video en TikTok que se viralizó en cuestión de horas, con más de 21.600 “likes”. La joven allí relata que un hombre la siguió por varias cuadras cuando transitaba por la zona céntrica de Godoy Cruz, a cuadras de la plaza departamental, y el miedo se apoderó de ella.

La chica aclaró al arrancar el video que sus intención era la de alertar a las mujeres y pidió que se cuiden. Además, agradeció poder contarlo, ya que en todo momento sintió que no llegaba a su casa.

“Justo el día de mi cumpleaños me pasa lo que me pasa. Me siguió un tipo y sentí, literal, que no llegaba a mi casa. Yo iba en bici y el tipo en auto. Fueron como 4 o 5 kilómetros y me di cuenta porque cuando él me podía pasar, no lo hacía y se quedaba atrás”, comentó al inicio.

Y luego agregó que “lo probaba en los semáforos, cuando daba verde me quedaba y él se quedaba atrás mío, no me pasaba. Y si me pasaba, esperaba que le tocara rojo para esperarme a mí”.

“Sigo shockeada porque pensé que no la iba a contar”, dijo notablemente angustiada por la situación que había vivido.

“Llegué a Las Tablitas, después de pararme dos veces, y dije basta. Porque si llegaba al puente, que es lo más susceptible que hay, cagaba fuego, yo lo sentía”, dijo muy segura por las supuestas intenciones del hombre.

Según detalló Ornella en diálogo con Vía Mendoza, el hombre circulaba en un Corsa de color verde de tres puertas. Y lo que recuerda de las característas del sujeto que “estilo norteño, bien morocho, con barba corta”.

Una joven la ayudó y llamó a la policía

En eso, apareció una chica a quien le pidió que se quede con ella y le explicó que el hombre del auto la estaba siguiendo. “No hace más que llamar a la Policía, arranca y se va”, comentó sobre el momento en el que pierde de vista por completo al sujeto.

“La bici no la quería. Si hubiera querido robarme lo hacía ahí nomás. “Pero el miedo que me dio fue la actitud del tipo. Si ustedes viernan la caradurez y la tranquilidad que tenía el tipo. Yo pensé que no la contaba”, dijo con total seguridad.

“Son unos hijos de p... enfermos. Yo que pensé que nunca me iba a pasar. Pero no, está lleno de enfermos”, cerró.