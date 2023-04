Rodrigo, el universitario hipoacúsico mendocino contó las dificultades que tiene para estudiar y pide ayuda a programadores

Con una vida de lucha y sacrificio constante, Rodrigo Beningaza es hipoacúsico, estudia en la Universidad de Congreso y desde hace tiempo perdió sus audífonos amplificadores por lo que, llevar adelante la licenciatura en administración de empresas y contador público, es todo un desafío.

Rodrigo Beningaza junto a su pareja Karen Asenjo. Foto: rede sociales

La comunicación es la base del ser humano

Rodrigo Emanuel Beningaza, es de Junín, ciudad situada a 55 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, y con sus 25 años, sigue su lucha por superarse “estoy finalizando las carreras de licenciatura en administración de empresas y contador público”, remarcó orgulloso a Vía Mendoza.

La comunicación es la base del ser humano y contar con problemas de audición, como padece Rodrigo, cada día es más difícil romper es barrera para su vida cotidiana y estudios.

Y dentro de las complicaciones propia de la vida cotidiana, se le sumó un nuevo problema; se le rompieron sus audífonos los cuales fueron recetados por su disminución auditiva, y ante un panorama complicado para poder adquirir uno nuevos, su hermana Milagros lanzó una campaña por medio de las redes sociales para intentar a conseguir el monto para comprar dicha tecnología.

El pedido de Milagros en las redes sociales

“Mi hermano menor es hipoacúsico y hace un año y medio está sin sus audífonos. Por supuesto esto le dificulta su vida cotidiana, particularmente el cursado de su carrera”, publicó en su cuenta de Facebook.

“Los audífonos que necesita según disminución auditiva (recetados por su fonoaudióloga) son muy costosos porque su valor es en dólares. Como desde hace un año y medio su obra social no le da una respuesta y sólo da vueltas con la cobertura de los dispositivos, mi hermano decidió buscar ayuda”, publicó Milagros.

Rodrigo Beningaza. Foto: Milagros Beningaza

Rodrigo y su especial pedido para comprar los audífonos

Para Rodrigo, sus tareas cotidianas continúan teniendo muchos inconvenientes al no poder contar con sus audífonos: “Se me rompieron y, como el modelo es viejo, ya no existen repuestos para arreglarlos”, remarcó.

“La única solución que tengo es comprar nuevos audífonos para poder seguir escuchando bien. Estos dispositivos hacen que pueda escuchar perfectamente y pueda seguir cursando y estudiando sin problemas”, destacó sobre una problemática que muchos estudiantes padecen a la hora de presenciar las clases.

Los audífonos para sordos amplifican las ondas de sonido que se transportan por el aire. Se trata de un dispositivo que puede ayudar a obtener una mejor calidad de vida a aquellas personas que tienen algún tipo de sordera. Foto: Cloclear.es

“Escuchar, oír bien es toda la vida de una persona”

“Es especial para mi escuchar bien, oír, entender cuando los profesores explican, o cuando habla la gente y familia, e importantes cuando trabajo, es la vida en sí de uno”, reafirmó Rodrigo.

Al profundizar sobre le costo de los audífonos que necesita, Rodrigo confirmó que tienen un costo de “2.350 dólares el par. Por eso la obra social tiene que cubrir 100% para todos los discapacidades que realmente necesitan, como yo”, remarcó.

- ¿Qué te dicen desde la obra social?

- Varias personas me han preguntado si tengo obra social y por qué no me proveen los audífono, y si bien tengo obra social, no me han dado respuestas desde hace un año y medio. Mi papá insiste para que nos den una solución pero no hay caso. Ya no puedo esperar porque toda la vida se me dificulta sin mis audífonos, especialmente mis estudios. Por eso decidí pedir ayuda.

Para colaborar con Rodrigo: Alias: rodri.beningaza14 - Cvu: 0000003100041504051675

“Los celulares deberían tener una aplicación para hipoacúsico”

En relación a la tecnología, en el mundo de la inteligencia artificial y donde los celulares son el “nuevo corazón” del ser humano, para Rodrigo es importante contar con una aplicación en su celu.

“Pienso que las tecnologías como los celulares tienen que tener app, traductor para que los sordos o hipoacúsicos entiendan cuando la gente manda audios, si bien se avanzó mucho, como los subtítulos en la TV, los noticieros con intérpretes de lengua de señas, aún nos falta mucho”, destacó.

Las 10 aplicaciones móviles en el mundo para personas con problemas de audición:

Visualfy

Sordo ayuda

Usound

Audio en texto para WhatsAp

Rogervoice

TeCuento

Pedius

Cómo nació su interés por los números

Rodrigo es un fanático de los números, y no por casualidad sigue carreras relacionadas con los dígitos.

“Todo nació cuando tuve contabilidad en la secundaria. Ahí me di cuenta que es una carrera muy interesante, con un mercado laboral amplio y con oportunidades de crecimiento diferentes. No solamente se puede trabajar en una empresa siendo contador público y administrador de empresas, sino que te podés independizarte”, .

Y destacó que “es un desafío, es analizar para recabar información y poder tomar buenas decisiones, analizar una situación concreta y poder realizar proyecciones”.

Los sentimintos por su madre, un padre héroe y una compañera excelente

Por supuesto que la vida sentimental de Rodrigo es muy especial, debido a que a su lado tiene una pareja “maravillosa”, a quien destaca que es su “apoyo incondicional”, afirmó.

“Soy hipoacúsico desde nacimiento. Mi vida ha sido muy difícil porque hace casi 6 meses falleció mi mamá (Mónica) que me ha acompañado, me cuidaba, pero ahora cambio mi vida para seguir adelante porque tengo mi familia. Mi papá Edgardo, es un padre excelente y hace mucho esfuerzo para que no nos falten nada a mi y a mis hermanas mayores., es un héroe. Además, mi novia Karen, que siempre me empujaba para seguir adelante, eso es clave en mi vida”.

Rodrigo Beningaza Asenjo junto a su pareja Karen Foto: redes sociales

“Mi novia Karen es sorda, y tiene implante coclear. Nos comunicamos con lengua de señas y nos entendemos a perfección”, subrayó Rodrigo de formar efusiva y emocionado.

“Es una chica maravillosa. Siempre está a mi lado para cuidarme. Por ser mi mejor compañera de aventuras, por su apoyo incondicional, es única”.

Hincha de San Martín y River Plate

Rodrigo es apasionado del fútbol. Es hincha de Atlético San Martín, su “querido Chacarero”, pero no deja de seguir al más grade “River Plate, un sentimiento” remarcó Rodrigo.