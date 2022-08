Quién es Florencia Mazzei, la nadadora que no se achicó tras una lesión y se abrió al triatlón

Florencia Mazzei es actualmente una de las triatlonistas más destacadas de Mendoza. La atleta del Club Mendoza de Regatas habló con Vía Mendoza para contar cómo se redescubrió en este deporte de pruebas combinadas, luego de haber sido una nadadora consagrada que representó a la Argentina en mundiales y sudamericanos de aguas abiertas.

Después de toda una vida en la natación, el correr y pedalear no fue una adaptación fácil para la fondista de Regatas que en el 2018 se sumó al equipo que conducen Roberto Del Podio y Luciano Farías.

Fue un proceso en el que debió familiarizarse con cada detalle. No sólo en rendimiento, técnicas y reglamentos, sino en el contexto: como trabajar con un competidor y la conexión con la gente que siempre alienta en las orillas de las calles, por nombrar algunas de las particularidades que tiene el ciclismo o la maratón.

Florencia Mazzei ganó en Elite el Campeonato Mendocino 2021.

“Tuve momentos muy importantes en mi vida como deportistas: el Mundial de Barcelona, con una gira previa por Europa, y el Sudamericano donde obtuve una medalla de plata. Fueron experiencias inolvidables”, expresó la fondista.

Pero al poco tiempo de aquellas competencias, una tendinopatía en el hombro izquierdo la obligó a bajar la intensidad con la que se venía preparando, afectando también su rendimiento en largas distancias (de 5 a 10 kilómetros).

Sin embargo, mientras estuvo en recuperación por la mencionada lesión, apareció una oferta que Florencia consideró como una segunda oportunidad. El conocido entrenador de triatlón y su preparador físico la invitaron a formar parte del grupo de este deporte, el cual, para Florencia, iba a significar acomodarse en dos de esas disciplinas, ya que la natación era su fuerte.

Florencia Mazzei Foto: Wev

Sin mucho qué pensar, aceptó el desafío, ya que el triatlón le requería nadar distancias cortas, cuya duración no pasaban los 12 minutos. Entonces “probé y me encantó”, aseguró.

“Me enganché mucho porque es distinto. Es bastante más llevadero que la natación, donde tenía muchas horas y era muy sacrificado. Con el triatlón es diferente, puedo manejar mejor mis tiempos”, confió la profesora de Educación Física, que actualmente da clases de natación en el Gimnasio N°1.

En el triatlón “empecé a entrenar a nivel competitivo después de la segunda temporada del 2018 y me metí de lleno después de obtener buenos resultados. Sin embargo, sabía que tenía como contra, mi edad. Mientras otras chicas a sus 26 años ya estaban en el pico de su carrera deportiva, yo estaba recién aprendiendo”, confió Florencia.

Florencia Mazzei Foto: Web

Sus dos momentos claves

En este camino recorrido durante cuatro años, con una pandemia de por medio, Mazzei amplió su horizonte. Y confesó haber tenido momentos que la marcaron en el triatlón: el contacto con competidores y el público.

Uno fue en el último Vendimia. “Fue una de las mejoras carreras de mi vida, por cómo me sentí”, expresó.

“Trabajo hasta las 22. Y para esa carrera venía entrenando duro para poder llegar a punto. Estaba muy cansada, pero di todo”, contó.

Y detalló: “Salí primera del agua. Después, en la bici me pasó Delfina Orlandini (Juegos Olímpicos de la Juventud 2018) y luego Estefanía Díaz, formosena que se destaca en trepadas. ‘Estefi’ me propuso trabajar juntas, le aguanté el ritmo y ayudó mucho en la subida por Libertador. Después corrimos juntas, ella logró pasar a Delfina, a quien nunca perdimos de vista”.

Y agregó: “Siempre dije, me ayudó el haber corrido en mi lugar, de local, porque de no haber sido por la gente que alentó, al igual que mis compañeros adentro y afuera de la carrera, no hubiera podido llegar en el puesto que lo hice. Saqué fuerzas de donde no tenía, levanté el ritmo y le gané a Delfina en el sprint final. Fue soñado”, relató.

Otra experiencia anterior a la relatada, fue la vivida en “La Paz, en mi tercera carrera en la provincia”.

“El apoyo de la gente es como la de una Vuelta de Mendoza (ciclismo), donde está apoyando y alentando a la orilla de la calle, ofreciéndote agua, fruta, hay hinchadas. Ahí llegué novena de 9 pero salí maravillada con los paceños por el cariño que nos ofrecieron”, aseguró.

Florencia Mazzei Foto: Web

Hoy, por un desgarro de grado 1 en uno de sus gemelos debió resignarse a dejar pasar el selectivo para los Juegos Odesur. Pero lejos de desmoralizarse, se programa para nuevas experiencias.

A pocas semanas de abrirse una nueva temporada de duatlones y luego en octubre con un Panamericano en vista, la experimentada nadadora pone todas sus energías a su recuperación.

“El cuerpo habla y hay que escuchar. Soy profe de Educación Física y tras una larga vida deportiva, hoy soy consciente de que tengo que seguir trabajando con mi cuerpo, priorizar mi salud porque una vez recuperada pondré la cabeza en foco”, precisó.

En septiembre comienza lo fuerte de la actividad para esta mendocina, que ya dejó su sello en la natación de aguas abiertas y ahora lo quiere hacer en el triatlón, donde es la 1 en Mendoza y ranquea a nivel nacional.