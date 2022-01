Lautaro Zera es un actor mendocino que formó parte del nuevo elenco de la serie argentina “El Marginal”. Antes de participar en esta producción formó parte de la reconocida serie “El Reino” y actualmente está en Mendoza grabando una película.

El joven mendocino es oriundo de Lavalle y tiene 22 años y además de ser actor también incursiona en el mundo de la música como cantante.

Durante el 2021 al actor formó parte del elenco de la serie, que ahora le pertenece a Netflix, “El Marginal”. La producción ocupa el segundo puesto de las más vistas del país. Según informó para un programa de radio local la quinta temporada se estrenaría a finales de año o comienzos de 2023.

La familia del joven vive en la provincia y están orgullosos de lo que logró con su carrera siendo del interior. “Estamos viviendo todos un sueño con mi familia y amigos, es un sueño compartido, yo me pude ir por el apoyo de ellos porque me dieron la oportunidad, entonces cada vez que logro algo siento que es de todos, no solo mío”, reflexionó.

Luego de reconocer su progreso y de llegar, sobre todo a una serie tan importante e como “El Marginal”, el joven remarcó la importancia de darle la oportunidad a los jóvenes que son del interior del país para este estilo de producciones.

El Marginal tiene nuevo elenco para esta temporada y uno de ellos es el Mendocino Lautaro Zera.

Sus comienzos en la actuación

Inició en Mendoza estudiando teatro con Aníbal Villa, con Guillermo García. En cuanto cumplió los 18 años tuvo la oportunidad de viajar a Buenos Aires para cumplir su sueño de poder actuar en series y películas. Para poder lograr ser un profesional se dedicó a estudiar la misma rama en la Facultad.

Gracias a que en el 2020 quedó para la serie “El Reino” el joven logró obtener pequeños papeles en audiovisuales Nacionales. Desde ese momento lo comenzaron a recomendar para que lo tengan en cuenta para otras producciones.

Sobre la película que graban en Mendoza

“Empieza el baile”, es el nombre de una coproducción argentina-española que se empezó a rodar en Buenos Aires. Luego continuaron en la provincia de Rosario y concluyen en su provincia natal donde grabará la parte donde aparece.

El actor mendocino compartió esta historia donde se ve el montaje de la película. Foto: Instagram

El joven hace, junto a una actriz de Rosario, de una pareja rebelde. Las tres estrellas de esta producción son Mercedes Morán, Darío Grandinetti y Jorge Marrale.