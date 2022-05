Antonella Bertona Lucero, oriunda de Palmira, es la nueva movilera de El Siete. Fue reina departamental de San Martín, etapa de su vida en la que decidió estudiar Locución porque descubrió que la comunicación es su pasión.

Es licenciada en Comunicación Social, locutora nacional, creadora de contenidos y diplomada en Gestión de la Comunicación Interna y en Marketing Digital. Antonella habló sobre su camino profesional, sus sueños, sus hobbies y mucho más en diálogo con Vía Mendoza.

Antonella Bertona, la nueva movilera de El Siete. Foto: Instagram/antobertona

- ¿Por qué decidiste dedicarte a la comunicación social?

- Apenas salí de la secundaria comencé a estudiar Ingeniería Industrial en la UNCuyo, hice hasta cuarto año. En el 2015 me candidatee para Reina de la Vendimia y no podía compaginar las dos cosas.

Era buena alumna, me iba bien en las materias y la gente, de buena onda, me veía siendo ingeniera. A veces tomás los consejos de los demás sin escucharte a vos, pero la comunicación era mi pasión y eso lo descubrí gracias a la vendimia.

- Entonces, ¿cuándo comenzaste a estudiar?

- Me tuve que tomar un año sabático durante mi reinado porque era todo a medias o disfrutar de una cosa. Como no quería perder el año, empecé Locución en el Instituto Fabián Calle y me encantó. Fui primer promedio de la Facultad.

- ¿Cuál fue tu primer acercamiento a los medios de comunicación?

- Terminé la carrera y empecé a trabajar en dos radios, como locutora y productora, y después ingresé a Brava como pasante. En 2020 conduje Si estamos al aire durante la siesta, y fue mi orgullo porque el nombre se lo puse yo y no había programación en ese horario.

- ¿Cómo ingresaste a trabajar en El Siete?

- Estaba estudiando la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de Congreso, que la terminé en pandemia. Ese mismo año, en 2021, me ofrecieron entrar al canal 7 por un proyecto desafiante.

Mientras conducía Modo Random, el gerente de noticias, Carlos Cortez, me contó que estaba disponible el puesto de asistente de producción y notera. Entonces, empecé a sacarle horas a Brava y a dedicarlas al canal. Me gustó, le agarré la mano y me empezaron a necesitar un poco más, por lo que me fui de la radio para dedicarme a una sola cosa.

El primer año estuve creando contenido para el canal y para el Diario Uno con reels nativos.

- ¿Cómo fue cambiar de un rubro versátil a uno más estructurado?

- Cuando llegué, me frustré un montón. Me costó agarrar el ritmo de los demás, quienes trabajan dede hace muchos años, y hay cosas que para ellos son obvias pero para mí no lo eran. Al principio me dediqué a extrapolar contenido del canal a las redes para lograr una plataforma de contenidos a 360 grados.

Estoy súper agradecida con mi jefe, Carlos Cortéz, porque fue quien me incentivó y me motiva día a día.

- ¿Qué tareas desempeñás en el canal?

- Soy la multifunción de El Siete. Generalmente empezamos a armar el guion del noticiero, seleccionamos y editamos las notas de los movileros, determinamos los niveles de la tarde y definimos los temas más importantes.

Cuando comienza el noticiero, me voy a hacer móviles. Además, produzco y a veces hago piso o escribo los graph.

-¿Qué temas periodísticos son de tu interés y cuáles no te agradan?

- Me gusta Sociedad y Tecnología. No me gustan los temas Policiales y Políticos.

- ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu carrera profesional?

- Brava fue más desafiante para mí porque soy muy estructurada y necesito tener una rutina. La radio me hizo más flexible y saqué mi lado más divertido.

- ¿Considerás que ahora estás en tu zona de confort?

- Todo es más medido, aunque no es rutinario para nada porque el contenido cambia minuto a minuto. Produzco, entrevisto, hago graphs y cuando la productora no viene, la reemplazo.

- Una de tus mejores experiencias...

- Brava me marcó porque tuve la posibilidad de entrevistar a grandes artistas: Los auténticos decadentes, No te va a gustar, Nicky Nicole, Diego Torres, Rusher King, Lali Espósito, Emilia Mernes... Me di cuenta de que son como nosotros.

- ¿Tenés sueños o planes a futuro?

- Siempre quiero seguir creciendo, pero no tengo objetivos determinados. Sé que la comunicación es lo mío, pero me dejo llevar por lo que va a pasar y por las oportunidades que se presentan. Confío en que lo que viene es para mí y no me cierro.

- ¿Cuál es la pata de la comunicación que te queda por explorar?

- Me falta la parte de la comunicación interna, pero en los medios he hecho todo. Cuando comencé a estudiar no imaginé que iba a estar en estos lugares.

- ¿Cuáles son tus hobbies?

- Tocar el piano, leer, estar y hacer ejercicio al aire libre, juntarme con amigos y salir. Pero mi cable a tierra es la música y todo lo relacionado con ella.

- Definí tu personalidad en palabras

- Comunicativa, empática, creativa y, sobre todo, multifacética.

- ¿Te sentís realizada a nivel profesional?

- Si sentirme realizada es tener paz, entonces sí. Me da paz hacer lo que me gusta.