Daniel Quiroga cumple 40 años pisando escenarios e interpretando variados personajes, y lo fetejará a lo grande en el Cine Teatro Imperial de Maipú, el sábado 14 de mayo. Actualmente, se dedica al clown mimo.

Ha vivido toda su vida de la actuación, cuyo inicio fue en la dictadura militar argentina: una “quijoteada”, según el creador del teatro El Taller. Contó a Vía Mendoza que su familia siempre fue lúdica, algo que supo aprovechar.

La infancia, ese mundo imaginario

“Me gustaba mucho jugar solo”, rememoró. Los amigos lo iba a buscar y no salía porque “me gustaba ese mundo que yo mismo fabricaba: jugaba con tierra, barro, ollas”.

El niño se escapaba de la realidad: “había una historia detrás mío; aparecían sonidos, imágenes, personajes”, mientras todos estaban preocupados pero “yo era feliz”.

Su cabeza sigue funcionando de la misma forma, confesó el actor que mientras se toma un café ve la gente pasar y piensa: “qué historia tendrá este tipo”. Le gusta ver los pensamientos, crecimientos y frustraciones del ser humano, para trasladarlo a sus trabajos.

Daniel Quiroga, el actor mendocino que festeja sus 40 años de carrera. Foto: Gentileza/Daniel Quiroga

Desde chico ya consumía teatro, le quedaba a unas cuadras. Pero también se sumaron “cosas” que hicieron que decidiera dedicarse a la actuación.

Una “quijoteada”: decidió de vivir del teatro durante la dictadura

Toda su vida se dedicó al teatro, decisión que tomó a los 18 años “en una ciudad (Mendoza) que esaba en un proceso nefasto”: la dictadura militar. Para él, ese episodio fue “una quijoteada”.

Los artistas habían dejado de trabajar, a otros los estaban torturando y muchos se exiliaron, pero “yo aparecí con casi nada de experiencia y con mucha ilusión”, contó el artista mendocino.

Comenzó de la mano de su familia, que siempre fue lúdica, principalmente su mamá. Con Hernersto Suárez hizo una carrera, aprendiendo uno del otro, y fundaron el teatro El Taller “allá por el ‘84″.

Al mismo tiempo, respetaron sus trabajos individuales: “tengo más de 50 unipersonales escritos y dirigidos por mí”, a través de la pantomima y el mimo, y luego comenzó a investigar con el verbo del texto.

Daniel Quiroga, el actor mendocino que festeja sus 40 años de carrera. Foto: Gentileza/Daniel Quiroga

Además, siguió por el camino del Stand Up, siendo uno de los primeros de la provincia. “Mi primer trabajo fue Sin pelos en la lengua, con texto”, contó el artista que ha protagonizado más de 80 espectáculos.

Ha viajado a Europa y Latinoamérica pero “esta es mi tierra y decidí que era importane sembrar acá, abrir caminos”.

40 años de carrera se festejan a lo grande

“Estoy totalmente orgulloso de mi carrera, de actuar en un escenario y que ese fuera mi sueldo”, expresó Daniel.

Daniel Quiroga, el actor mendocino que festeja sus 40 años de carrera. Foto: Gentileza/Daniel Quiroga

Este sábado 14 de mayo festeja sus 40 años de actuación en el teatro Cine Imperial de Maipú, a las 21:30 horas. El artista adelantó que pasará por todos los estilos que ha hecho a lo largo de su carrera, en orden cronológico: comedia, clown, mimo, drama.

El clown; un payaso que rompe la puerta pared y se relaciona con el público, lo hace cómplice de sus errores y “genera muchísima ternuna”; fusionado con el mimo, es su estilo actual.

“Soy un todo, hoy no me podría definir bien”

Se inspira en las historias cotidianas: en el vecino, el amigo o en el verdulero. Comenzó a plantearse cómo se relacionan los seres humanos y escribio Miedos.

Es uno de sus últimos trabajos, que habla de las estructuras sociales y de las imposiciones del sistema: “hemos ido en busca de mandatos adquiridos como si eso nos diera la felicidad”, opinó.

Daniel Quiroga, el actor mendocino que festeja sus 40 años de carrera. Foto: Gentileza/

Empezó pensando en el “juicio” permantente y en la opinión del otro: “nos interesa como si fuera lo más importante y aparentamos ser una persona que no somos p’ara agradar a los demás”. Su humor es reflexivo. “La gente se ríe pero atrás hay un drama”.

Daniel Quiroga es profesor, da clases en el teatro independencia para iniciales, avanzados y niños. Para él, estos últimos “son maravillosos, no tienen inhibiciones y todo lo que hacen está bien”, por eso los escucha y los deja crear con libertad.

Próximos proyectos: retomó trabajos y tiene “cosas lindas”

El actor, quien tiene un público que seguirá estado para los que lo sucedan, va a retomar un proyecto que escribió hace tiempo y lanzará en julio: “Los zapatos del señor Brosky”.

Adelantó a Vía Mendoza que la obra se trata de un asesino serial que colecciona los zapatos de sus víctimas, quienes no son personas buenas. Pero a Brosky lo busca un inspector.

Además, el artista tiene fechas pautadas y trabaja con un compañero en un proyecto de humor, que llevará adelante durante todo el año.

“Me siento feliz, esa es mi búsqueda y por eso contunúo” en el teatro. “Somos artistas porque tenemos un defecto, hay algo que no podemos decir y lo expresamos a través de nuestro arte”, consideró.

El artista cumple 40 años arriba de las tablas: “Festejo 40 años Daniel Quiroga” será en el teatro Cine Imperial el sábado 14 de mayo a las 21:30 horas y las entradas se adquieren en EntradaWeb.

El actor mendocino cerró para Vía Mendoza: “sé hacer esto, no me voy a bajar nunca. Me bajarán los años y los achaques pero mi espíritu seguirá allá arriba (del escenario)”.