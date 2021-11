El Día de los solteros/as se festeja este 11 de noviembre a nivel mundial a pesar que en el Argentina se suele celebrar también cada 13 de febrero. Muchos solteros y solteras le sacan provecho a las redes sociales y a diversas plataformas digitales en búsqueda de compañía, diversión o relaciones casuales.

En un sondeo entre varios mendocinos y mendocinas solteras menores a los 40 años se indicó que las redes sociales de Facebook, pero sobre todo de Instagram son las más usadas a la hora de evitar la soledad. La convergencia y la digitalización lograron que las relaciones casuales o amorosas se logren en un solo clic.

Primeramente varios mendocinos y mendocinas indicaron que el contenido que publican en sus redes sociales no es el mismo cuando están solteros a cuando están en pareja. “Cuando estas en pareja soles subir una foto con tu amor, fotos de comida o quizás una que otra selfie. En cambio, cuando estas sola subís fotos en ropa interior o muchas más fotos sola”, comentó una de las participantes.

De manera contraria, varios mendocinos declararon que no siempre es así y que no cambian su contenido cuando están en pareja. “Me siento en la libertad de subir lo que quiera cuando estoy soltera o cuando estoy en pareja”, dijo una de las integrantes del sondeo.

Las personas solteras de Mendoza usa las redes sociales para generar vínculos.

Respecto al contenido en general que suelen subir los y las solteras mendocinas tiene que ver con selfies o fotos cuando están por salir. El conocido “beboteo” para que las personas reaccionen o contesten sus historias y puedan entablar una conversación o quizás un encuentro.

Otro modo de operar que tiene los mendocinos y mendocinas solteras es crear una “Lista de mejores amigos” en Instagram donde solo pueden ver la fotografía las personas que forman parte de lista. En ella suelen subir fotos subidas de tono para ese público seleccionado.

La aplicaciones de citas en cambio, no son las favoritas por los mendocinos. En su gran mayoría prefieren usar las redes sociales para pactar un encuentro o entablar una conversación. El motivo principal por el que no usan esta alternativa es por la desconfianza de no saber quién está del otro lado, por falta de fotografías o por no tener a una persona en común.

Por último, las personas que formaron parte del sondeo declararon que mediante las redes sociales buscan pasar un buen momento, una cita casual, divertirse o tener relaciones. En su gran mayoría no buscan parejas formales, sino prefieren un vínculo menos formal y pasajero.