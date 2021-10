Independiente Rivadavia busca clasificar al Reducido y el objetivo está en bajar al líder de la Zona B, Barracas Central. La Lepra mendocina viene de vencer a Instituto de Córdoba 2-1, victoria que lo posicionó en el quinto lugar de las posiciones, a 5 unidades del puntero y próximo rival cuando quedan 18 puntos en juego.

Luego de esperar 678 días, los hincha de Independiente Rivadavia pudieron presenciar el equipo Azul desde las tribunas, y todo fue una fiesta con el triunfo del equipo de Gabriel Gómez, que se motiva para clasificar al Reducido.

El triunfo ante Instituto le devolvió la mística al equipo de Gabriel Gómez que tendrá un duro compromiso cuando enfrente al líder, Barracas Central que viene de ganar 2-1 ante All Boys. Un triunfo de la Lepra mendocina pondría al rojo vivo la zona ya que no solo achicaría las diferencias en las posiciones de vanguardia sino que se conformaría un cuadro de alto voltaje donde no habría margen de error hasta el final.

Las posiciones de vanguardia: Barracas Central 45; Güemes (SdE) 44; Ferro 41; Brown (A) 41; Dep. Moron 41; Independiente Rivadavia 40 puntos.

Próxima fecha: Güemes (SdE)-San Telmo; Instituto-Atl. Rafaela; Gimnasia (J)-Brown (PM); Tristán Suarez-Brown (A); Dep. Morón-Villa Dalmine; All Boys-Santamarina; Barracas Central-Independiente Riv.; Almagro-Def. de Belgrano; Ferro-San Martín (SJ).

