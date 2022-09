Presentan el documental “En todos los rincones falta ella”, a 10 años sin Johana Chacón

se estrena este domingo a las 20, por el canal Acequias TV, el documental “En todos los rincones falta ella” en memoria de Johana Chacón, a 10 años de su desaparición y sin hacerse Justicia.

Este 4 de septiembre del 2012 se perdió una niña, quien hoy tendría 23 años. Y en memoria y modo de lucha por obtener justicia se proyectará el trabajo audiovisual “En todos los rincones falta ella”, protagonizado por Evangelina Ramires, Aldana Videla, Matías “Chema” Guardia, Mayra Farias, Dayana Mendez y Rú Antinori Piticchio.

El mismo fue realizado bajo la dirección de Débora Candito, con el guión de Adrián Biasiori y Rú Antinori Piticchio y la colaboración de Silvia Minoli y Ángeles Acosta.

“Con motivo de cumplirse 10 años de la desaparición y femicidio de Johana Chacón, estudiante de 13 años de Lavalle, Mendoza; nos vemos obligados como sociedad no sólo a recordar y reflexionar. También, a sostener la memoria de todo lo que significó Johana para nuestra sociedad”, confió Rú Antinori Piticchio, guionista, actor y profesor de teatro.

En el mencionado documental se reflexionan temas como la vulneración de derechos en la niñez, abuso sexual, desaparición, trata de personas, femicidio y la complicidad de los poderes del Estado en su ausencia de perspectiva de género, en sus vicios, en sus lentitudes y en su inoperancia.

Pero también “sobre el poder de la organización de la comunidad educativa para buscar, llegar a la verdad, pedir y conseguir justicia y sostener la memoria. Ahondar en cómo las personas que somos parte de las escuelas podemos y debemos cambiar la realidad. Entender que es necesario frenar el mundo, una y mil veces, cuando nos atraviesa el horror”, explicó Rú.

Documental de Johana Chacón. Foto: Ángeles Acosta

“En todos los rincones falta ella” cuenta cómo hubo una directora que organizó a docentes, quienes organizaron a estudiantes para lograr el objetivo más valioso de la pedagogía: salir a buscar a una estudiante porque a toda Mendoza nos falta una piba. Esto, ocurrió en una realidad dónde aún no existía una Ley Micaela, ni la figura de femicidio, mucho menos perspectiva de género u organizaciones indispensables de nuestro presente como lo es Ni Una Menos”.

Y agregó: “Este lineamiento surgió en un taller de teatro dictado en la comunidad de la Escuela Virgen del Rosario (a la que asistía Johana), junto a la necesidad de comenzar a visibilizar, de comprometer a la sociedad en esta búsqueda y de brindar material para que las escuelas de la Mendoza pudieran abordar por Ley Provincial N° 8.723 que establece el Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana”.

“Durante estos 10 años, sus ex compañeras y compañeros se reúnen para seguir con estas producciones, ya no existe el taller de teatro ni las figuras de docente y estudiantes; hoy son ciudadanos y ciudadanas que no sólo cambiaron la realidad, sino que siguen sosteniendo la memoria, porque lo que no se nombra se olvida. Y cuando nos olvidamos, nos vuelve a pasar”, aseguró el guionista.

Caso Johana Chacón: así mutó en 6 años la causa que llega a su fin

Este documental refleja, desde las entrevistas a estos jóvenes, un recorrido de cómo les cambió personalmente transitar esta tremenda vivencia de tener un banco vacío en el aula porque una compañera y amiga había desaparecido, pero sobre todo de cómo lograron por medio de la organización estudiantil, que no quede un rincón sin que se hable de Johana.

Johana, En todos los rincones falta ella, es una coproducción entre el taller de teatro, la productora Raíces Ancestrales y Canal Acequia TV.

Será estrenado el domingo 4 por la pantalla del canal y puesto a disposición en YouTube. Además contiene una actividad para abordar, diseñada por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo; para que las Escuelas de la provincia puedan trabajar de forma integral la jornada del ‘Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana’, establecido por ley anteriormente mencionada”.

Silvia Minoli, ex directora de la Escuela Virgen del Rosario, docente jubilada y la principal luchadora para no olvidar a Johana expresó: “La vida nos dispara balas invisibles pero dolorosas, invasivas y resulta que no son aisladas, son certeras y se multiplican despiadadamente. ¿Sólo algunos las vemos, las padecemos, las sufrimos? Tal vez sí. Probablemente si todos los funcionarios, los legisladores, los jueces, los policías, en fin, el Estado entero, sufriera pérdidas personales y dramáticas todo sería más justo y, tal vez, reversible”.

A 10 años de perder a Johana Chacón, 9 meses después de Soledad Olivera, siguen desapareciendo y matando impunemente.

Soledad Olivera, sin Justicia.

Diez años sin Johana Chacón, 10 años desde el día en que la mató Mariano Luque, a 10 años sin Justicia, se estrena En todos los rincones falta ella.

Créditos

Dirección

Débora Candito

Ex estudiantes

Mayra Farías

Matías “Chema” Guardia

Daiana Méndez

Evengelina Ramírez

Aldana Videla

Rú Antinori Piticchio

Luis Navarrete

Producción / Realización

Guión

Rú Antinori Piticchio

Adrián Biasiori (Acequia)

Producción

Rú Antinori Piticchio

Débora Candito (Raíces Ancestrales)

Lula Puebla (Acequia)

Dirección de cámaras

Mariano Donoso (Acequia)

Débora Candito (Raíces Ancestrales)

Cámaras

Emiliano Berná (Acequia)

Mariano Donoso (Acequia)

Sonido directo

Alejandro Alonso

Asistente de Sonido

Nehuén Vitale (Raíces Ancestrales)

Cámara de Backstage

Luna Herrera (Raíces Ancestrales)

Edición

Chino Flores (S.A.E.)

Postproducción de imagen

Chino Flores (S.A.E.)

Postproducción de sonido

Alejandro Alonso

Gráfica

Matteo Marchiol

Material de archivo

Ángeles Acosta

Verónica Gordillo

2012 Canal 9 Televida - registro: 10 de septiembre

2013 “Todas las mujeres presentes”. Realizado por la escuela Virgen del Rosario

2013 “Te esperamos Johana” - producción taller de teatro

2014 Canal Acequia - “A 2 años de la desaparición de Johana”

2014 “En tu nombre” - producción taller de teatro

2015 - Viaje al Congreso de la Nación - Audiencia Pública

2018 “6 años sin Johana” - producción taller de teatro

2018 - Canal 9 Televida - Condena a Mariano Luque - registro: 4 de diciembre

2021 “9 años sin Johana” - producción taller de teatro

Agradecimientos

Sandra Lacoste

Alberto Molina

Careli Bermejo

Cecilia Soler

Ester Trozzo

Eva Boninno

Gabriela Fiochetta

Cecilia Osorio

Gabriela Case

Canal Acequia

Gerente de producción de contenidos

Sergio F. Romero

Director

Fernando Gámez