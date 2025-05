Karol G reveló toda su intimidad en documental en Netflix: la fuerte confesión sobre su salud

Netflix no es solo un espacio para series o películas aclamadas en las taquillas. También es un lugar de aprendizaje por medio de sus documentales, que buscan reflejar el contexto de un determino individuo o evento histórico.

Entre los documentales que ofrece la plataforma se encuentran las versiones detrás de escena de las celebridades más conocidas en la industria. Una de ellas es Karol G, quien a través de su producción “Mañana fue muy bonito”, reveló algunos datos de su vida personal.

"Lo que viví hace dos días fue un sueño! Muchas cosas increíbles juntas en una sola noche … Vi personas importantes para mí que hace años no veía, estuve de nuevo con mis fans que son los más INCREÍBLES, locos, apasionados y mágicos del planeta entero, estuvo presente mi familia y amigos y fue la premier de un documental de mi vida que me dio la oportunidad, desde otra perspectiva, de darme cuenta de lo hermoso y trabajado que ha sido este proceso", expresó la joven sobre la premiere de su documental.

Sinopsis oficial de Karol G “Mañana fue muy bonito”

“Karol G revela su ascenso al estrellato mientras realiza una gira con entradas agotadas en estadios, crea nueva música y lanza un nuevo álbum”, destacó la sinopsis oficial presentada por Netflix.

Netflix: cuál es la enfermedad que padece Karol G

La intérprete de “Si Antes te Hubiera Conocido” habló de diferentes aspectos de su vida personal, como su historia sentimental hasta su cuadro médico. Respecto a este último, reveló que padece de un trastorno metabólico que altera su peso corporal.

Karol G, reguetonera superpoderosa. (Netflix)

“Hoy me levanto con el six pack, súper flaquita y todo, y mañana me puede levantar súper inflamada, con el estómago inflamado“, reveló La Bichota sobre cómo era su día a día con su cuerpo.

Karol G ha sufrido con esta condición desde hacía unos años, lo que la ha afectado a nivel físico y emocional como crisis de ansiedad o trastornos de sueño. “Nunca hay un punto medio, nunca me veo chimba, ahora quiero comer todo el tiempo porque ya me veo superflaca”, expresó la cantante urbana.