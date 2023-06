¿Por qué se postergaron los partidos de Godoy Cruz de Copa Argentina y Liga Profesional?

Este fin de semana, Godoy Cruz debía disputar la 20ma. fecha del torneo de la Liga Profesional contra Atlético Tucumán, y luego, por los 32vos. de final de la Copa Argentina, contra Defensores Unidos de Zárate. Pero un momento de importancia nacional impostergable obligó a las autoridades de AFA a cambiar la fecha y horarios de ambos encuentros.

Cuáles fueron los motivos de la postergación de los partidos de Godoy Cruz

En primer lugar, el elenco del “Gato” Oldrá, que se metió en zona de Copas tras la victoria por 2 a 1 frente a Independiente (fecha 19) por la Liga Profesional, debía jugar contra Atlético Tucumán de visitante este viernes a las 21.30. Pero debido a las elecciones provinciales tucumanas el domingo 11, se tuvo que pasar el encuentro para el lunes 12 (horario a definir).

Por esta razón también, se decidió correr el otro encuentro en agenda para Godoy Cruz, los 32vos. de final de la Copa Argentina contra Defensores Unidos de Zárate.

Este choque debía disputarse el miércoles 14, pero por la cercanía del anterior, desde la organización del fútbol decidieron postergarlo sin fecha confirmada aún.

Cómo está el Tomba en el torneo de Liga Profesional

Godoy Cruz se ubica 9no. en las posiciones del campeonato, al cabo de la fecha 19, luego de una nueva victoria en la era Oldrá 2023. Suma 29 puntos, 8 triunfos, 5 empates y 6 derrotas. Supera Boca por 2 unidades y está a 12 del líder River Plate.

Por el momento, se ubica dentro de la zona de Copas, precisamente en la Sudamericana, algo que no había sucedido desde el 2014 en este certamen de Conmebol y desde el 2019, en Libertadores.

Copar Argentina: actualidad tombina

Hasta el momento ya son 26 los equipos que pasaron a los 16vos de final de la Copa Argentina: Patronato, Defensa y Justicia, Huracán, Estudiantes LP, Centro Español, Excursionistas, Claypole, Racing, Chaco For Ever, River, Argentinos, San Lorenzo. Independiente, Boca, San Martín de Tucumán, Villa Mitre, Colón, Belgrano, Platense, Almagro, Barracas Central, Colón, Estudiantes de Río Cuarto, All Boys, Central Córdoba y Rosario Central. Pero restan otros seis encuentros, entre ellos el que deberá disputar Godoy Cruz contra Defensores Unidos.

Como consecuencias de las elecciones en Tucumán y la consecuente postergación de partidos en la agenda del Tomba, la cita con Defensores Unidos aún no tiene confirmación.

El vencedor de este duelo deberá enfrentar luego, a Villa Mitre que vendió a Arsenal 7-6 en penales, luego de igualar en 1.