Este sábado comenzó a regir la obligatoriedad del RTO para los automóviles que tengan más de tres años de antigüedad. Debido a la cantidad de personas que lo deben realizar y la falta de talleres que lo realicen en algunos municipios, desde la policía comunicaron que no se labrarán multas por la falta del trámite.

En un principio se había comunicado que no se realizarían multas a aquellas personas que circularan con el turno para realizarlo. Por la demanda que hubo en estos últimos días, el jefe de la policía, Roberto Munives firmó un memorándum donde se anuncia que por estos aspectos no se emitirán sanciones a quienes no tengan el RTO.

Roberto Munives, el Director General de la Policía de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco

El memorándum firmado por el Director de la policía afirma: “Teniendo en cuenta la vigencia de la RTO como también las situaciones planteadas por los diferentes municipios en cuanto a las discrepancias de aplicación, en algunos casos de carecer planta verificadora, desperfectos en la página web de solicitud de turnos, etc. En tal sentido, la totalidad del personal realizará solamente controles de concientización en la vía pública”.

Desde el Gobierno buscan que el cambio sea paulatino por lo que sostienen que el proceso llevará tiempo y que cuando la aplicación de la sanción sea plena se anunciará con antelación. Remarcan que la obligatoriedad si existe desde el primer día del 2022 y empezarán a concientizar a la población para que hagan la RTO.

Hasta ahora seguirá la medida de no multar a los conductores que residan o tengan su vehículo registrado en los municipios de San Carlos, Tupungato, Tunuyán, La Paz, Santa Rosa, Lavalle y Malargüe, tras no tener talleres en las zonas o a menos de 100 kilómetros que ofrezcan el servicio, según lo publicado en el Boletín Oficial.

Aumento en las tarifas:

Desde este lunes, el primer día hábil del año, los conductores que realicen la Revisión Técnica Obligatoria notarán un incremento en los precios.

Motos de hasta 300cc $ 1.234,20

Motos de más de 300cc $ 2.250,60

Autos $ 3.267

Camionetas $ 3.630

Camiones $ 4.501,20

Para obtener el turno online se debe ingresar a la página oficial y abonar el trámite en la misma. Si no puede pagar por ese medio el turno no es asignado al taller de Revisión Técnica y la cita quedará sin efecto.