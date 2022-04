El incendio sucedió la semana pasada en una casa de Luján de Cuyo. Romina, una vecina, está ayudando a realizar una colecta de mercadería, ropa de abrigo y zapatillas para el compañero de su hija. El joven perdió todo por un incendio en la habitación, que ocurrió por un cortocircuito donde estaba un enchufe.

La mujer realizó un pedido por redes que decía: “Ayuda por favor mientras sea de Carrodilla voy a buscarlo. Más lejos no porque no tengo movilidad. comunicarse conmigo 2612554278. Talle 14, el chico no está yendo a la escuela por este motivo”. Acompañada de una imagen con los datos de lo que había ocurrido, que remarcaba que lo más quería el joven era el pantalón y remera para ir al colegio.

Imagen que aompañaba al texto en redes sociales. Foto: Facebook

El nombre del menor está reservado por temas de preservar su privacidad. El joven perdió toda su ropa, zapatillas, frazada, colchón. Pero desde el municipio y la asistencia social le han podido ayudar a conseguir cama, colchón y acolchado.

Romina tomó conocimiento de este accidente porque su hija es compañera del chico al que le sucedió. Entonces decidió emprender una campaña por redes sociales, anteriormente habló con la preceptora del curso para poder brindar su colaboración y ayudar al que más necesita.

Si bien no logró comunicarse con la madre del menor está tratando de juntar mercadería para poder darles una mano. Hasta el momento Romina ha conseguido,, gracias a las donaciones de la gente, dos pantalones para el colegio, una remera blanca y una mochila para el colegio, también consiguió ropa de verano por lo que ahora se pide ropa de abrigo.

Romina trata de ayudar a las personas que lo necesitan, esta no es la primera vez que se pone una colecta al hombre.

Quienes quieran ayudar con ropa y calzado, el joven necesita:

Camperas y abrigo para el invierno

Pantalones largos

Zapatillas talle 41

Desde el colegio que asiste el menor, los compañeros del curso están armando una caja con mercadería para entregárselo a la familia. Para donaciones deben comunicarse al teléfono 261-2554278 o al Facebook de Romina.