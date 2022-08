Pagar en la Era Digital: Mendoza habilita el pago de impuestos con Criptomonedas

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) sumó tecnología que le permite incluir un nuevo medio de pago. A través de su sitio web (https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/portalatm.jsp), la entidad habilitó el pago de obligaciones tributarias con Criptomonedas. De esta forma Mendoza se convierte en pionera al permitir el pago de impuestos provinciales y tasas con la moneda digital.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, aclaró: “Este es un servicio que ofrece el procesador de pagos con el cual hemos incorporado nueva tecnología que les permite a los contribuyentes utilizar criptomonedas para el pago de obligaciones”.

ATM habilitó el pago de impuestos con criptomonedas Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Al respecto, el administrador general de ATM, Alejandro Donati, explicó: “Hemos fijado como objetivo estratégico la modernización e innovación de la ATM a los efectos de que los contribuyentes tengan distintos medios o formas de cumplir con sus obligaciones tributarias. Dentro de ese contexto, estamos incorporando al botón de pago de nuestra página el pago con criptomonedas”.

El sistema funciona ya que la empresa prestaría del servicio de pago on-line realiza la conversión de criptomonedas a pesos y al contribuyente se le entrega la constancia de pago correspondiente aclararon desde ATM.

Según expresaron desde la entidad, el objetivo es buscar el cumplimiento fácil del contribuyente, ya sea desde un dispositivo móvil o desde una computadora, de forma ágil y segura.

Qué impuestos se pueden pagar

mendoza la primera provincia en permitir el pago de impuestos con Criptomonedas Foto: ATM

Con este nuevo método de pago se pueden abonar todas las obligaciones tributarias correspondientes a ATM:

- Impuesto automotor

- Impuesto Inmobiliario

- Tasas retributivas

- Multas contravencionales y de tránsito

- Todos los tributos provinciales

De esta manera se encuentran habilitados todos los medios de manera online las 24 hs y de forma presencial de lunes a viernes de 8 a 13.

Criptomonedas qué son y cómo funcionan

Las criptomonedas son activos digitales que emplean un cifrado especial llamado criptográfico para garantizar su seguridad y evitar que se creen copias de la información, es decir creación de unidades idénticas o falsificación.

Las criptomonedas llegaron a la provincia del Chaco como forma de pago en un comercio. Foto: Archivo

La mayor de sus características es que estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una billetera digital. Además de que al encontrarse de forma digital no se encuentran reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediaros en las transacciones.

Debido a esto es que utilizan blockchain (registro contable compartido) para controlar las transacciones. Para poder comprar o vender criptomonedas es necesario contar con una billetera virtual, ya que de otra manera no es posible hacer transacciones con estos activos digitales.