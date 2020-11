El diputado mendocino Omar De Marchi salió a criticar al Gobierno nacional y lo calificó como “el peor gobierno de la historia democrática de la Argentina”.

“No hay que quedarse dormido, porque estamos en presencia del peor gobierno de la historia democrática de la Argentina, en todo sentido: por la cuestión económica, por lo que está pasando y va a venir; y la cuestión institucional, por la endeblez que tiene la Argentina en este tiempo”, señaló el exintendente de Luján de Cuyo durante una entrevista en el programa Palabra de Leuco, del canal TN.

Además De Marchi advirtió que “la gente está con una mezcla de tristeza, desaliento e impotencia”, por lo que “desde los espacios de conducción tenemos que poder y saber interpretar esa desazón que existe”.

Por último el diputado fue firme en su postura sobre el candidato a la Procuración, el juez federal Daniel Rafecas: “No me creo ese verso de que Rafecas es de Alberto y Cristina quiere a otro. Rafecas fue el que desestimó la denuncia de Nisman y le aconsejaba a los abogados de (Amado) Boudou como había que defender la toma de Ciccone. No nos olvidemos”.