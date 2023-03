“No puedo avalar que usurpen la línea de sucesión”, sostuvo el Intendente de Maipú

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, se presentó ante cientos de referentes de diversas organizaciones sociales de la comunidad departamental para hacerles llegar su informe de gestión municipal del año 2022. La convocatoria se realizó en el auditorio municipal Marciano Cantero, donde se reunieron cerca de 500 personas, a quienes explicó por qué este discurso no fue realizado en el Concejo Deliberante departamental.

“Quiero agradecerles profundamente que hoy nos acompañen para compartir con ustedes el informe anual de rendición de cuentas que se presenta ante el Concejo Deliberante, una obligación que cumplimos todos los años como inicio del año legislativo. Me hubiese gustado que este encuentro lo tuviéramos en el recinto de sesiones. Sin embargo, espero que ustedes comprendan que no puedo avalar que usurpen la línea de sucesión, una maniobra hecha desde un sector de la oposición para arrebatar el cargo de la presidencia del Concejo Deliberante”, indicó Stevanato.

Matías Stevanato Foto: Municipalidad de Maipú

“La tradición democrática ha preservado la cadena de mando institucional como un resguardo ante los intentos de desestabilización. Siempre se respetó que la presidencia del Concejo sea para el partido que gobierna la comuna y que se definió por el voto popular en el año 2019. Quienes dicen defender al espíritu republicano traspasaron un límite. Quieren perjudicar a un intendente que ha demostrado una real vocación de diálogo político” añadió.

“El cornejismo tiene una doble vara. En el 2003, cuando eran minoría en la Legislatura Provincial, las demás fuerzas políticas dialogaron y respetaron la línea de sucesión. Hoy el cornejismo atropella y usurpa la presidencia del Concejo de Maipú, rompiendo las buenas prácticas democráticas”, precisó.

“Queda a disposición de ustedes mi informe de rendición de cuentas. Me debo ante todo a los ciudadanos y ciudadanas de Maipú. Ustedes me eligieron para gobernar este municipio que todos nosotros amamos. Hice entrega de este informe al Concejo Deliberante, cumpliendo con lo que la ley establece. El respeto a las normas es un principio básico, no obstante, honrar el equilibrio de la convivencia política es un bien superior. Un mundo lleno de leguleyos no puede anteponerse a un mundo que necesita recuperar mujeres y hombres con valores”, dijo Stevanato.

Stevanato explicó que en las últimas semanas se está viviendo en Maipú un clima electoral viciado de violencia y desinformación. “Han preferido traer a Maipú el estilo atropellador, soberbio y prepotente del radicalismo provincial. Un modo que conocemos, ya que sufrimos el abandono y el destrato durante los gobiernos radicales a cargo de la provincia”.

En las últimas horas, desde el ejecutivo departamental, se compartió un mensaje institucional en las redes sociales en el que se advierte sobre malintencionadas maniobras comunicativas: “La Municipalidad de Maipú informa que está siendo víctima de una campaña sucia, en la cual se envía información maliciosa. Desde el ejecutivo comunal se le pide a los vecinos y vecinas que por favor se informen por las redes sociales y medios oficiales”.

Luego, el intendente agregó: “Pese a estos obstáculos mezquinos que se provocan desde una dirigencia política sin empatía con sus vecinos y vecinas, desde el gobierno municipal seguiremos trabajando en los temas que Maipú realmente merece. En ese camino de sensatez nos encontrarán siempre. Maipú crece gracias al legado de priorizar el esfuerzo en lo positivo”.