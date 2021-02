En medio de la polémica por las “vacunas VIP” en Nación, desde el Gobierno de Mendoza volvieron a negar que en la provincia exista una lista de vacunados con privilegios. La primera en responder al respecto fue la ministra de Salud, Ana María Nadal, y este martes lo hizo la jefa del programa de Inmunizaciones, Iris Aguilar.

La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Iris Aguilar, junto a la ministra Ana María Nadal. Gentileza Gobierno de Mendoza

La funcionaria a cargo del operativo de inmunización en la provincia desmintió que exista una lista del Vacunatorio VIP, la que se viralizó a través de Facebook y de WhatsApp. Esta apunta que funcionarios del Gobierno de Mendoza como el Gobernador y miembros de su gabinete habían hecho uso de sus cargos de privilegio para vacunarse.

“No está demás decir que esto es FALSO (sic), y tampoco está demás decir que agotan poniendo en duda el laburo que hacemos todo los días, sin horarios, sin feriados, enfermeros y agentes sanitarios de toda la provincia. Con nuestro laburo no se jode”, escribió Aguilar.

Días atrás, la ministra de Salud también respondió a la prensa sobre el tema: “La situación nacional me parece muy triste. No hay vacunación VIP en Mendoza”. “Todos los que hemos tenido que llevar adelante el coronavirus sabemos lo difícil que es que haya una situación de privilegio en donde está la enfermedad de las personas, no me parece bien”, resaltó.