El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba está cumpliendo 100 años desde su creación un importante grupo de hinchas y fanáticos del club se juntaron frente a la sede de calle Balcarce e hicieron uso de pirotecnia para celebrar. Esto provocó el enojo de muchos mendocinos que se asustaron al escuchar estruendos a las 00 de este martes, pero principalmente de las familias con niños con discapacidad.

Es una lucha conocida la de los padres de chicos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) para concientizar sobre el mal que les provoca a los niños y niñas el ruido de los estruendos de los fuegos artificiales. Incluso, fueron sus familias quienes lograron la prohibición de la venta y uso en la mayoría de los departamentos de la provincia, incluido Godoy Cruz.

Fue por eso que este martes, madres de niños con diferentes discapacidades se volcaron a las redes sociales para repudiar los festejos por el centenario del Tomba, los que se dieron en medio de la pandemia, dentro del horario de restricciones impuestas por el Gobierno provincial y violando una ley que prohíbe la comercialización y el uso de pirotecnia.

Además, hinchas de otros departamentos se sumaron al festejo desde sus lugares, también utilizando pirotecnia sonora. Según explicaron, esto ocurrió en Maipú, Guaymallén, Las Heras y Ciudad.

Juliana Martínez es mamá de Bauti (6), un niño con Síndrome de Down, y presidenta de la asociación Creando Huellas, donde contienen a chicos con diferentes discapacidades. En diálogo con Vía Mendoza contó que viven a cuatro cuadras del club y en su casa se escucharon muy fuertes los ruidos de la pirotecnia, por lo que su hijo se asustó y quedó alterado. Además, comentó que llamó varias veces al 911 y no obtuvo respuestas.

Bautista tiene Síndrome de Down y se escondía por los ruidos de la pirotecnia. Gentileza Juliana Martínez.

“Anoche cerca de las 23 me avisaron que el club iba a estar de festejo, que estuviera atenta por Bauti. Porque ya ha pasado en numerosas ocasiones que los fuegos artificiales y las bombas de estruendo han asustado mucho a mi pequeño. Tomé las precauciones, lo anticipé, pero no pude evitar que se asustara”, expresó Martínez.

Y explicó que “la mayoría de las personas con discapacidad tienen hipersensibilidad auditiva. Los ruidos y explosiones los desorganiza en su rutina diaria y desenvolvimiento, y puede durar algunos días”. Y resaltó: “Muchas personas con discapacidad sufren mucho y de esta manera sus derechos son vulnerados como los de cualquier ciudadano”.

Por su parte, Flavia Lombardi -mamá de Martín (10) que tiene TEA- comentó que su sensación anoche fue de “impotencia” y “angustia”. Ellos son de Maipú y comentó que allí también los hinchas se hicieron eco del festejo por el centenario, por lo que tuvo que medicar a su hijo para que pudiera dormir.

Flavia hace años que lucha por los derechos de su hijo.

Flavia fue una de las madres que trabajó para lograr que se prohibiera la pirotecnia en Mendoza y se sintió decepcionada ya que recordó que “Godoy Cruz fue uno de los principales impulsores de la prohibición de pirotecnia, fue el tercer o cuarto departamento en tomar la iniciativa. Y ahora no se responsabilizan de multar a la institución porque se amparan en que fueron acciones de terceros”.

“Da mucha indignación porque luchamos muchos años por la prohibición de pirotecnia y la gente no la cumple. Las autoridades no hacen que se cumplan ni controlan. La venta ha sido ilegal, porque en Mendoza no se puede vender”, dijo Lombardi.

“Pedimos respuestas de las autoridades provinciales y municipales porque no se cumplieron las prohibiciones de pirotecnia, ni las medidas por la pandemia. Y respecto por las familias que transitamos el camino de la discapacidad”, cerró.