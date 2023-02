Mamá Canchera: Agustina Gandolfo sorprendió en Instagram con un look total black que es tendencia

La mendocina Agustina Gandolfo encendió sus redes este viernes por la tarde al subir un carrusel de fotos luciendo un look total black. El conjunto de símil cuero se adecua a las tendencias de moda de la ciudad de Milán y lo acompañó con unas botas Prada de taco alto y una cartera haciendo match.

Esta semana, Agustina junto al campeón del mundo Lautaro Martínez dieron la dulce noticia de que van a ser papás por segunda vez. La pareja no puede estar más feliz y ahora la futura mamá comparte en redes todo el contenido relacionado con el embarazo y como siempre, no deja de deslumbrar a sus seguidores con sus looks.

Agustina Gandolfo y su look total black. Foto: redes sociales

Pero eso no es todo. Este jueves la empresaria compartió un video con el que anunció que se casarán próximamente. La gran propuesta fue en el día de los enamorados y Agustina aprovechó para lucir un precioso conjunto de pollera fucsia, polera y blazer negro.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en la propuesta de casamiento. Foto: redes sociales

Este viernes la influencer le puso toda la onda al fin de semana largo argentino y publicó una vistiendo un sexi look total black. Ya hace tiempo que Agustina se convirtió en un ícono de la moda italiana y referente para los argentinos ante las tendencias que vienen desde el hemisferio norte.

En este caso, Agustina nos adelanta cuáles serán los necesarios para este invierno 2023: mucho simil cuero en ropa y zapatos, y el negro para lucir elegante, sofisticado y sexi.

Cómo es el look total black de Agustina Gandolfo

Aunque no se aprecia la marca, el conjunto de crop top manga larga con pantalón tipo “jogger”, ambos de simil cuero, destila aires de casas de alta moda. Agustina lo combinó con unas botas negras Prada de cuero, una cartera con efecto “acolchado” tipo Chanel y unos grandes lentes negros.

Agustina Gandolfo escribió "black is always a good idea" en su posteo de Instagram. Foto: redes sociales

En el posteo escribió “black is always a good idea” que en español se traduce como “el negro es siempre una buena idea” haciendo referencia a una de sus primicias a la hora de vestirse: el negro es el mejor comodín.