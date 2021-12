Llegó diciembre y la proximidad de las Fiesta de Navidad y Año Nuevo y trae consigo un aumento considerable del consumo en la gente.

Desde Defensa del Consumidor reiteraron algunos consejos para que el consumidor esté atento para no caer en estafar o también denunciar cuando el proveedor de un bien o servicio no cumple con sus obligaciones.

Por un lado recordaron que siempre es conveniente “comprar en comercios habilitados”, pedir y sobre todo “conservar el comprobantes de compra (factura, ticket u otra constancia digital por pago QR, transferencia u otra modalidad)”.

Tener mucho cuidado al realizar tratos por redes sociales u otros espacios virtuales “para no caer en estafas a distancia o situación violentas como robos”.

Desde Defensa del Consumidor también indicaron que es bueno “premiar a los comerciantes y empresarios que cumplen” con el comentario entre familiares y conocidos al igual que es recomendable advertir a otros acerca de una experiencia negativa, para sancionar “con la no compra o no contratación de un servicio” a quienes no respetan los derechos del consumidor.

Medios de pago

Por ley los comercios tienen la obligación de publicar o dar a conocer a los clientes los medios de pago que recibe o acepta.

Además recordaron que si el comerciante pretende aplicar un recargo por el pago con los medios de pago electrónicos o tarjeta (incluido el pago con tarjeta de crédito en una sola cuota) “se debe ser denunciar”.

Denuncias

Por un lado el cliente tiene la posibilidad de realizar una denuncia en el libro de quejas que cada comercio tiene la obligación de poner a disposición de la gente al igual que un banco.

Para el caso en que no se resuelva el conflicto planteado, puede efectuarse una denuncia formal en Defensa del Consumidor.

Defensa del Consumidor en toda la provincia

Las personas que residen en Ciudad de Mendoza o Maipú, pueden realizar la denuncia por una de estas vías:

– https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario

– 148 Mendoza (aplicación móvil)

En los demás departamentos pueden acercarse o tramitar a distancia su denuncia a través de la oficina municipal de Defensa del Consumidor correspondiente, ingresando acá.