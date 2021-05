Los sueños están hechos para cumplirlos y de eso puede dar testimonio Leandro Tobares, un bailarín mendocino que apostó por su carrera artística y llegó a formar parte de importantes producciones televisivas y teatrales. El lunes, el joven oriundo de Maipú, participó de la apertura de Showmath La Academia en los nuevos Estudios Baires de Don Torcuato, pero no es la primera vez que trabaja con la producción de Marcelo Tinelli.

Leandro se instaló en Buenos Aires hace algunos años, pero por la pandemia en diciembre regresó a Mendoza, y tuvo la posibilidad de participar de la película de Vendimia. Sin embargo, el joven artista decidió jugársela y volver a la gran ciudad en busca de nuevos desafíos. “Hace un mes que llegué y fue un poco volver a empezar por una cuestión de que había pasado mucho tiempo sin estar arriba de un escenario y sin bailar”, contó Tobares a Vía Mendoza.

Y respecto a cómo llegó a dar con la producción de Showmatch, comentó: “Ya había trabajado con ellos. Había hecho cuatro audiciones y se dio que me llamaron para una apertura y después me siguieron llamando. Es una experiencia muy hermosa”.

El mendocino bailó en tres de los cuadros de apertura del lunes y reflexionó: “Esta vez fue particular, mágica también. Lo que se vivió fue una energía muy linda, porque fue mirarnos entre todos y entender todo lo que pasó el año pasado. Fue encontrarnos haciendo lo que nos gusta en un espacio, que más allá de que guste o no, es un espacio que genera laburo, y en estos tiempos es como un regalo”.

Fueron dos semanas de ensayo para lo que se vio este lunes por la pantalla del Trece y Leandro resaltó que trabajaron con todos los cuidados por el Covid. “Nos hicieron un hisopado antes del ensayo y otro antes del programa. Fueron estrictos con los protocolos y todos tratamos de cumplirlos porque queremos seguir laburando”, dijo.

Leandro Tobares el día de la apertura de Showmatch. Gentileza.

Pero esta no es la primera vez que el maipucino trabaja con Tinelli. El bailarín participó de tres aperturas, en dos cierres del programa. También de los ritmos homenaje a Aníbal Pachano y Mirtha Legrand. Y bailó en distintas perfomances de Facu Mazzei, Mery del Cerro, Lourdes Sánchez, Gabo Usandivaras y Griselda Siciliani, entre otros.

Leandro en un ensayo con Mery del Cerro. Gentileza.

“El show me encanta. Tengo recuerdos míos en los que miraba videos y después me iba al baño a imitar las coreografías. En mi casa siempre re respiró lo artístico”, explicó sobre su pasión por la danza. Y resaltó: “Me pasó algo muy loco que cuando veía Showmatch en casa, que era más chico, pensaba ‘qué lindo sería poder bailar ahí'. Y es muy loco haber podido estar ahí, es como un sueño cumplido”.

Si bien aún no sabe si va a poder participar en programas futuros, no descartó la idea de volver a la pista de La Academia. Incluso, considera que está preparado para poder ser partener de alguna figura, es decir ser el bailarín de alguna famosa: “Si me hubieras preguntado antes hubiera dicho que no. Creo que ahora te diría que sí porque sería un buen lugar para expresarme en cuanto lo coreográfico, las escenografías e ideas. Es un gran show y un buen lugar para genera y crear”.

De Tinelli a bailar y cantar con Disney

Leandro dio sus primeros pasos como artista en Mendoza. En la provincia comenzó sus estudios en distintas compañías y descubrió su pasión por la comedia musical. Es que el maipucino no solo baila, sino también canta y actúa, formación que le abrió las puertas no solo del teatro, sino también en la televisión.

Sin embargo, no se olvida sus raíces y considera que todo lo que logró fue gracias al apoyo de su familia, de sus amigos y de tanto estudio. “La plata que generé y genero siempre la invierto en clases”, dijo.

Fue así que tuvo la posibilidad de formar parte de distintos proyectos televisivos y teatrales. Trabajó con la producción de Disney Latinoamérica, en programas como Soy Luna y en la serie BIA. “Es un lugar muy mágico por todo lo que representa en nosotros y en nuestra infancia”, contó.

El mendocino en plena grabación de BIA para Disney. Gentileza.

Y reveló: “Con Disney me pasó lo mismo que con Showmatch. Miraba con mi hermana programas como Violetta cuando le preparaba la comida para ir a la escuela porque mis viejos trabajaban. Y trabajar ahí me remonta a esos momentos, de compartir con Luana. Y ahora que ella me vea en esos proyectos siento que es un ejemplo para ella de que se puede”.

También bailó en Corte y Confección (Eltrece) y participó del musical Tommy en el teatro Maipo. “Jamás me imaginé pisar ese escenario y lo pude hacer con grandes artistas, con música en vivo y bajo la dirección de Diego Ramos. Fue increíble”, expresó.

Leandro con el vestuario de la apertura de La Academia. Gentileza.

Incluso tuvo la posibilidad de coreografiar un video para el reconocido trapero Wos y la cantante chilena Cami Gallardo.

“Amo lo que es televisión. Mi carrera ahora va un poco más por ese lado y de lo actoral. Me gusta y aprendo mucho, disfruto de escuchar y estoy siempre atento a todo lo que pasa alrededor. Estoy abierto a siempre aprender cosas nuevas”, cerró.