El 22 de febrero de 2020, la mendocina Elina Fernández (30) y su marido el millonario Eduardo Costantini (74) celebraron su primer aniversario de casados en las paradisíacas playas de las Maldivas.

La modelo y el empresario disfrutan de su luna de miel sobre la arena blanca y el agua cristalina, luego de haber estado encerrados por la pandemia de coronavirus para preservar la salud de Costantini, quien es persona de riesgo por su edad.

Elina Fernández y Eduardo Costantini en las Maldivas. Instagram / @eduardocostantini

“Mágico primer “aniversario de casados” amor de mi vida. Festejándolo en Maldivas, agradecidos a la vida y a Dios por esta divina oportunidad de encontrarnos y formar juntos esta hermosa familia por el resto de nuestras vidas”, fueron las palabras que Elina le dedicó a su marido.

Y agregó: “Muchas gracias por el amor infinito que me das, por amarme, cuidarme y protegerme a cada paso de mi vida #PorSiempreyParaSiempreVosyYo. Por este y por todos los años juntos hasta la eternidad!!! Te amo para siempre” .

Los detalles del viaje los comparte a diario la mendocina a través de las redes sociales. Ambos se hospedan en una lujosa cabaña en medio del mar, la que se comunica por medio de una pasarela con la playa.

Además, confesó que es su marido quien le saca las fotos en las que luce diferentes modelos de ropa, según la ocasión: “Para todos mis seguidores que me preguntan quién es el fotógrafo The photographer is @eduardocostantini”.