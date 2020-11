El 23 de febrero Elina Fernández Fantacci y el empresario Eduardo Constantini celebraron su amor casándose en una íntima y exclusiva ceremonia. La cuarentena por coronavirus interrumpió sus planes de irse de luna de miel, pero parece que fueron remplazados por otros, ¿la paternidad, tal vez?

La mendocina de 29 años conoció al empresario de 73 en una famosa confitería de la Ciudad de Buenos Aires, en el interior del Museo Malba. Desde ahí fueron inseparables y se sabe muy poco de la pareja por el bajo perfil que mantienen.

Ayer Elina dio una entrevista exclusiva para el programa “El after de la previa”, conducido por Celeste Muriega y Tucho y comentó las ganas que tiene de ser madre. “No sabemos, no voy a decir que no lo hablamos porque sería mentira. A esta altura de la pareja no puedo decir que no se tocó el tema. Se tocó mil veces. Pero no lo sabemos, no es nuestra prioridad ahora, y siempre decimos que si pasa, si Dios quiere eso, que lo decida él. Nos entregamos a él, si tiene que pasar que pase, que lo decida él”.

Luego agregó: “Tener un hijo debe ser lo más lindo del mundo. Si yo me muero con mi perro, imaginate con un hijo. No sabemos cuándo eso va a pasar, si pasa sería divino y si no pasa bueno. Él es muy buen padre, así que tendría a alguien que también me ayude a cambiar pañales y criarlo”.

Ante esta respuesta la conductora del programa se emocionó y dijo: “¡Eso significa que están en la búsqueda!”, a lo que Fernández respondió: “No hemos dicho que queremos ser padres en dos meses. Nos entregamos a Dios“.