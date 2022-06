El mendocino residente en Alemania, Gabriel Goldsack, fue invitado a un encuentro con las máximas autoridades del Comité Olímpico Internacional en Francia, para exponer sobre su ONG “Comparte una Bicicleta-Comparte una Sonrisa”.

La entidad creada por el mendocino de 32 años sin fines de lucro, que se ocupa de reunir piezas de BMX para regalar a distintos bikers del mundo sin posibilidades económicas, fue presentada ante las máximas autoridades del COI y líderes de otros proyectos, en la Cumbre Mundial de Deportes y Negocios desarrollada en la ciudad francesa de Montpellier.

Gabriel Goldsack, el mendocino invitado por el COI para hablar de su ONG que dona bicicletas de BMX a riders del mundo. Foto: Redes

Y en víspera a certámenes de carácter mundial que se avecinan, Goldsack fue invitado para exponer en la sesión de “Proyectos inspiradores apoyados por la ONG, con foco en África”, centralizados en deportes extremos alternativos.

Gabriel Goldsack, el mendocino invitado por el COI para hablar de su ONG que dona bicicletas de BMX a riders del mundo. Foto: Redes sociales

“Mi proyecto “Share a Bike-Share a Smile” es el único en el mundo que lleva a cabo esta acción de compartir bicicletas, protecciones y partes, a otros riders. Y me invitaron para que cuente de mi experiencia y cuáles son las necesidades desde mi punto de vista. Les dije que yo soy un simple mensajero. Que para hablar de las necesidades reales se tienen que comunicar con los deportistas porque yo no soy la voz de los riders, sería más un “link” entre ellos”, contó el mendocino que a sus 14 años comenzó a ayudar a otros ciclistas para que pudieran practicar el Bicycle Motocross (BMX).

Gabriel Goldsack, creador de "Share a bike-share a smile". /Gentileza

“La verdad es que no me esperaba que me invitasen a un encuentro organizado por el COI, en menos de un año y medio de vida de nuestra ONG. Fue una experiencia muy bonita la de compartir y exponer ante algunas de las personas más importantes del deporte mundial. Debo confesar que me dio mucho miedo, pero creo que lo llevé bastante bien”, expresó “Gabo” quien debió hablar en una sala de conferencias con más de 120 personas entre delegados del COI, embajadores de países europeos en África y responsables de los seleccionados del BMX de distintos países y periodistas.

Gabriel Goldsack, el mendocino invitado por el COI para hablar de su ONG que dona bicicletas de BMX a riders del mundo. Foto: Redes

-¿Fuiste con alguna expectativa de recibir apoyo económico o logísticos para tu ONG?

-No fui ni me vine con esa expectativa porque me acostumbré a no contar con la ayuda de nadie. Cuando era chico, mi padre estaba en contra de que corriera en BMX y me hice solo. Me acostumbré a que las cosas, para que sucedan, tengo que ir a buscarlas. Sin embargo, volví con varios contactos de dirigentes europeos en África, que me ayudarían para facilitarle a este proyecto las gestiones en el ingreso de sus países.

Gabriel Goldsack creador de la ONG que regala bicicletas o partes de BMX a riders del mundo. Foto: Redes

-¿Es la parte más difícil, hacer ingresar las partes?

-Sí, porque en África no hay distribución. No existe el BMX. Cuando llevamos piezas a Camerún nos cobraron por importación como productos de lujo, porque las economías de estos países son tan precarias que una bici de BMX es un ‘tesoro.

-¿Y cómo se sostiene esta organización?

-Este proyecto es bastante chico. No tenemos apoyo monetario, hacemos esto en nuestros tiempos libres y, pese a eso, ha crecido muchísimo. Por eso tratamos de conseguir sponsors o apoyo financiero del gobierno en Alemania, para podernos dedicar a esto con más tiempo y energía. Mi objetivo a largo plazo es construir skate parks en África, que por desgracia hay muy pocos en todo el continente.

Gabriel Goldsack, el mendocino invitado por el COI para hablar de su ONG que dona bicicletas de BMX a riders del mundo. Foto: Redes

-¿Qué fue lo inesperado en este foro?

-Fue que, al ser la primera parada y más importante del BMX antes de Circuitos Mundiales y los Juegos Olímpico, todos los mejores riders de todo el mundo estaban allí. Me escucharon y después hablé, entre ellos con el actual y primer campeón olímpico de BMX, Logan Martin (Australia). Logan me regaló el cuadro autografiado de su bicicleta, al que vamos a hacer una rifa para recaudar dinero.

Gabriel Goldsack, el mendocino invitado por el COI para hablar de su ONG que dona bicicletas de BMX a riders del mundo. Foto: Redes

-¿El objetivo del COI con el BMX?

-Con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizará en Dakar 2026, interesa que los deportes extremos se sigan desarrollando en África, para que ellos puedan tener también representantes no sólo en estos Juegos de la Juventud sino también en los de mayores.

Gabriel Goldsack, el mendocino invitado por el COI para hablar de su ONG que dona bicicletas de BMX a riders del mundo. Foto: Redes

Qué es “Share a Bike-Share a Smile” (”Comparte una Bicicleta-Comparte una Sonrisa”)

“Share a Bike-Share a Smile” es una organización de acción social, la cual comenzó como algo muy particular de Goldsack y terminó siendo una ONG de alcance mundial.

La iniciativa consiste en recaudar partes de bicicleta para donar a quienes no pueden tener una para practicar la actividad.

De hecho Goldsack, en el momento de esta entrevista con Vía Mendoza, se encontraba en plena acción. Viajó a Bruselas, donde se encontraría con riders brasileños y una familia de Ruanda, con un envío de 120 kilos.

Share a Bike-Share a Smile es -en su definición más exacta- “el organismo que da esperanzas al rider para no abandonar su pasión y seguir practicando este deporte”.

Son parte de esta ONG: Kerrin, su novia alemana; Patricio “Pato” Morales, argentino, y Rea Fraser, canadiense.