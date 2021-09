Debido a que el hábitat de los animales están cambiando la fauna autóctona esta comenzando a verse más seguido en las áreas urbanizadas de Argentina. En este caso un vecino de Luján de Cuyo fotografió a un zorro gris en la vía pública.

Al parecer el animal estaba en un estado de desorientación. El hombre que lo capturo desde lejos dijo que “no sabía qué hacer”. Estos animales son víctimas de los cambios que sufren los espacios naturales en los que viven por la intervención de los humanos y esto los lleva a desorientarse.

Dentro de la fauna urbana mendocina nos encontramos con una fauna silenciosa y en general solitaria, como las serpientes, los zorros, cuyis, comadrejas o zarigüeyas que viven en comunidad. Estos animales no son “plagas” sino que pertenecen al ambiente.

La yarará ñana es un animal autóctono de la fauna mendocina. Se alimenta de roedores y en busca de ellos ha avanzado sobre zonas habitadas del pedemonte. Gentileza

¿Cómo cuidar la fauna urbana?

Desde la Dirección de Recursos Renovables de Mendoza indican que es fundamental no alimentarlos y no cambiar su dieta. “Estos animales ya tienen su dieta y no debemos alterarla porque no siempre les podemos dar de comer”, comentaron a Vía Mendoza.

Por otro lado, recomiendan cuidar los residuos de cada ciudadano para que estos animales no se alimenten de ello. Desde el ente sugieren que los alimentos de las mascotas estén dentro del hogar, ya que de otra manera pueden comer ese alimento que no está destinado a ellos.

La Dirección recomienda que no hay que asustarse ni tampoco agredirlos de ninguna manera ya que no son invasores, sino que están en su hábitat.