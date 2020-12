Los productores e industriales cirueleros pueden acceder a más de 70 líneas de inversión mediante aportes no reembolsables (ANR) a través de la presentación de proyectos de innovación tecnológica, informó el ministerio de Economía y Energía a través de la subsecretaría de Agricultura y Ganadería.

Esta posibilidad de financiamiento está disponible y es impulsada desde el Clúster de la Ciruela de Mendoza y cubre hasta el 40% de la inversión realizada por el productor e industrial, con un límite de 15 mil dólares por proyecto y hasta de 120 mil, en caso que se trate de un grupo asociativo.

El coordinador del clúster, Francisco Araujo dijo que “La actualización del set de inversiones responde a una demanda, sobre todo, del sector de los productores, pero existe también alguna demanda de los industriales”. “En virtud de que el primer set, el cual surgió a partir de la puesta en marcha del Clúster, que presentaba alternativas de inversión con ciertas limitaciones, esta actualización permitirá pasar de 20 a más de 70 posibilidades de inversión entre ambos sectores”, destacó.

Araujo afirmó que la mecánica de estos aportes no reembolsables (ANR) sigue siendo la misma: “Existen aportes no reembolsables individuales y también aquellos que se otorgan a proyectos asociativos. Los considerados simples tienen una muy buena aceptación más allá de que el momento no acompañe”.

El sector

Actualmente Mendoza cuenta con poco más de 5 mil productores, de los cuales el 80% se encuentra desarrollando su actividad en General Alvear y San Rafael. El 20% restante, por las condiciones climáticas que ofrece la región, se desempeña en los departamentos del Este mendocino.

Respecto de la mano de obra que genera el desarrollo de esta actividad se estima que son unos mil los puestos directos y más de 12 mil los generados de forma indirecta.

Mendoza exporta hoy más de 25 millones de kilos a un monto promedio de 2,2 dólares por kilo, siendo Estados Unidos el principal consumidor. General Alvear es el segundo departamento, después de San Rafael, con mayor territorio implantado de ciruela industria, con más de 3 mil hectáreas y más de 450 productores con la característica de ser, la mayoría de ellos, minifundistas.

El coordinador de la entidad comentó que el clúster llevó a cabo hace muy poco un foro técnico para brindar a productores e industriales información concreta sobre los motivos que han llevado a esta temporada de cosecha 2020-2021 a que sea el tercer año de producción en baja en cuanto a rendimientos por hectárea.

Araujo aclaró que “En los últimos 20 años de la Argentina no existen antecedentes de 3 cosechas consecutivas de baja en la producción y entendemos que hay que dar una respuesta desde lo técnico, para luego acercar soluciones desde la política y el plano empresarial”.

Informes

Desde el Clúster de la Ciruela remarcaron que todos los productores interesados en más información respecto del programa ARN deben acudir a la asociación que los represente. En caso de formar parte a ninguna agrupación, el Clúster invita a sumarse a la que más represente a cualquiera de ellas a fin de acceder a este proyecto extensivo a todos los productores de la provincia.

El clúster, además, cuenta con su página oficial en Facebook: https://www.facebook.com/clusterciruelaindustria/?eid=ARBc8bWnLkNku1pRp1ExCZsgeTinIJUAEulz4TFnMxbli61Qpkgs4PL9GXLj8HctNy4HHkISf6GoVWmu, a través de la cual se van compartiendo todas las novedades del sector. Fuente Gobierno de Mendoza