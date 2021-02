Los mendocinos despertamos con la triste noticia de la muerte de Josefina Di Pietro, la Reina Nacional de la Vendimia de 1946, una de las más queridas y carismáticas de la historia del festejo tradicional. La segunda representante lasherina en llevar el cetro a su departamento, cuando la Fiesta Nacional de la Vendimia cumplía 10 años, tuvo un merecido homenaje hace unos días en el aniversario de Las Heras.

“Dios te quiso en esta época vendimial, no es casualidad, disfrutaste de tu homenaje con tanta alegría que fue totalmente merecido como también cada festejo vendimial. El pueblo mendocino te recordará siempre. Hasta siempre Jose querida”, fue uno de los posteos en Facebook de Soledad Reina, actual presidenta de la Corenave (Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia). “Me enseñaste tanto, aprendí tantas historias, fuiste y serás una personita muy especial, gran persona, atenta a todas las reinas y en cada detalle”, confesó la maipucina -Reina Nacional de la Vendimia 2006-.

Posteo en Facebook de Soledad Reina.

También Sofía Haudet, Reina Nacional 2014, se expresó en las redes sociales: “Hasta siempre querida Jose. No me alcanzan las palabras... Me quedo con nuestro último abrazo y con tu sonrisa intacta. Fueron 75 años de Vendimia, tu huella de amor y compromiso por Mendoza, quedará marcada eternamente. Gracias”.

Posteo en Twitter de Sofía Haudet

A fines de enero, en la fiesta de Las Heras que abrió el calendario de las vendimias departamentales 2021 con este nuevo formato virtual y se conmemoraron los 150 años de creación del municipio, Josefina Di Pietro fue la estrella de la noche en el Campo Histórico El Plumerillo. Tras la emotiva velada, rodeada de otras soberanas de mandato cumplido, dijo: “Estoy muy emocionada, tanto que creo que no voy a dormir esta noche. Yo quiero mucho a Las Heras y a su gente”.