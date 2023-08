El sueño de una familia: un niño mendocino emocionó con la presentación que hizo de sí mismo para ser adoptado

Las palabras de un niño mendocino de 10 años que está en adopción cautivaron y emocionaron, luego de que se difundiera el comunicado donde cuenta sobre sí mismo. Además de percibirse como alguien cariñoso, expresa su fuerte deseo por ser recibido por una familia.

Esto se dio cuando el Tribunal de Gestión Judicial Asociada de Familia llevó a cabo una convocatoria pública de postulantes para la guarda, el cual tiene fines adoptivos justamente para el pequeño. Con la firma de la jueza de Familia, Cintia Barriga Minervini, el menor de edad habló de su vida y sus sueños.

Las emotivas palabras del niño mendocino que sueña con ser adoptado

“Hola, me llamó E, por ahora no puedo decirles mi nombre, pero quiero que sepan que tengo 10 años y soy muy cariñoso. Ingresé en un hogar con mi hermana melliza en 2021, que actualmente ya está con una familia adoptiva. Me gusta mucho el origami, voy a natación, rugby, ludoteca y dibujo”, comienza el comunicado.

Aclaró que, debido a una discapacidad intelectual, siente algo de nervios. No obstante, agregó: “Pero si me acompañan y dialogan conmigo, puedo darme cuenta de que me pasa y solucionarlo. También por eso voy a un espacio terapéutico de psicología y psiquiatría, me llevo muy bien con los profesionales y tengo mi certificado único de discapacidad (CUD)”.

El nene de 10 años -cuyo nombre no fue revelado-, se encuentra en un programa de apadrinamiento institucional. Se describió como alguien cariñoso, e indicó que “le gustan las actividades recreativas organizadas en el hogar”.

Un niño mendocino emocionó con la descripción que hizo de sí mismo para ser adoptado. Foto: web

“Quiero una familia que pueda acompañarme en mi crecimiento y que pueda responder a mis necesidades materiales, afectivas y apoyarme en mi salud. ¿Lo intentamos juntos?”, cerró el comunicado.

En medio de esta convocatoria para incentivar la adopción del nene, invitaron a que -todo aquel que se comprometa- se comuniquen con él a través de rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar.