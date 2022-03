Agustina Gandolfo es una de las influencers mendocinas que más interactúa con sus seguidores a través de las redes sociales. Allí comparte todo tipo de contenido como fotos familiares, de ella, sus entrenamientos o las locuras de su hija, Nina Martínez.

Pero en las últimas horas hizo uso de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 900 mil personas, para hacerles un pedido especial a las personas que están atentas a sus redes.

El martes, Lautaro Martínez jugó un partido importante para el Inter de Milán, los octavos de final de la Champions League contra el Liverpool. Por lo que Agustina no podía perdérselo, aunque ésta vez tuvo que verlo desde casa, ya que no pudo asistir a cancha.

Pero un problema de último momento hizo que la mendocina entrara en pánico. El control del televisor no le respondía. “No me funciona el control, me estoy desesperando”, comentó sobre la situación con sus seguidores.

Ante la desesperación, optó por acudir a la vieja y confiable: se conectó desde la computadora para no perderse nada del encuentro tan importante para su pareja, y por ende para toda la familia que lo apoya y acompaña.

El problema estaba en que veía el partido con delay, al menos tres minutos atrasados, lo que la ponía aún más nerviosa. Ante esta situación pidió casi de forma desesperada a través de sus historias que no la “spoileen”, es decir que no le cuenten nada de lo que estaba pasando para no perder la emoción de verlo.

Una noche difícil para Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

Finalmente, Agustina Gandolfo pudo ver el partido desde la comodidad de su hogar y festejó el “golazo” que hizo Lautaro, como lo describieron los periodistas deportivos en los portales. “Estás loquito vo?”, escribió la joven sobre el video del momento en el que el padre de su hija hizo el gol.

Desde el sillón de su casa en Italia, Agustina no aguantó la ansiedad y pidió que le pasen recetas de postres fáciles, rápidos y saludables. Todo parece indicar que la definición del partido la tenía expectante y necesitaba algo dulce para pasar el momento.

Agustina Gandolfo acompaña siempre que puede a Lautaro Martínez a la cancha. Foto: Instagram agus.gandolfo

El tema es que el equipo para el que juega del delantero argentino ganó el encuentro, pero quedó afuera de la Champions League por los puntos. Pero fue solo un mal momento, ya que en la mañana de este miércoles el jugador disfrutó de unos mates sanadores con Nina, y Agustina Gandolfo compartió el momento.