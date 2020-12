La Dirección General de Escuelas (DGE) organizó el Congreso Pedagógico Mendoza 2020-2021 con el objetivo de debatir y poner en valor las distintas miradas para la construcción colectiva en torno a diferentes ejes de la educación, según informaron desde el Gobierno escolar.

Sin embargo, son muchos los docentes que están en desacuerdo con la iniciativa de la DGE, ya que consideran que no es momento de discutir estos temas con la difícil situación que atraviesa la Educación a causa de la pandemia de COVID-19.

Los docentes apuntan directamente al responsable del Congreso, el director general de Escuelas, José Thomas. Incluso, crearon un hashtag en las redes para manifestarse: #ElCongresoNaufraga, a través del cual los educadores volcaron sus opiniones acerca del debate que abrió la DGE con “poca participación docente” y en un contexto desfavorable.

Crítica al Congreso Pedagógico Mendoza 2020- 2021

“El gobierno insiste en hacer un Congreso Pedagógico para legitimar y avanzar con el proyecto que implica flexibilización laboral y mercantilización de la educación. La DGE es un gobierno de sordos e incapaces”, escribió uno de los usuarios en la red social Twitter.

Además, los docentes viralizaron un escrito en el que resaltan la gran cantidad de tareas que tuvieron que afrontar este fin de año como la virtualidad, la contención de los estudiantes y de sus familias, la carga de datos al GEM, entre otras, las que consideran que no son valoradas por las autoridades de la DGE.

“Hoy estoy acompañando a los/as estudiantes, a quienes antes no pude llegar como hubiese querido, llevando adelante las inscripciones, ayudando a las familias a cargar documentación en el GEM, en una reunión de equipo para seguir mejorando nuestra tarea”, dice una de las publicaciones.

Y sigue: “Hoy estoy elaborando un informe que me pidió la DGE, conteniendo a una estudiante que está viviendo una situación de violencia, escuchando a un estudiante que necesita trabajar, preparando el ingreso 2021, respondiendo consultas de estudiantes, hoy tengo que tomar exámenes. Hoy estoy trabajando, no estoy de Congreso y me interesa la educación de Mendoza”.

Y en otra, resaltaron la ausencia del gobernador, Rodolfo Suarez, y de los legisladores en este Congreso: “El gobernador? No estuvo... ¿Los/as legisladores/as? No estuvieron... ¿Los/as docentes? Estuvimos trabajando… Así, #ElCongresoNaufraga”.