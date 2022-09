Desconsuelo de Universitario por no poder competir en el Nacional de rugby femenino

El equipo campeón del torneo Regional de rugby femenino, Universitario, se enteró este jueves que no podrá participar del Nacional de Clubes que se disputará en Córdoba. El motivo se basa en una modificación en el reglamento.

La Unión Argentina de Rugby hizo aplicar un artículo a rajatabla que dice básicamente que los equipos clasificados al Nacional deben tener elencos juveniles en actividad. Pero éstos tienen que cumplir con un mínimo de jugadoras inscriptas de 12 y no de 8 como era hasta hace unos años. Por lo que el último campeón provincial y regional debió ser descalificado.

Por lo tanto, no podrá pelear por el título argentino. En su lugar irá el Jockey de San Juan, que sí cuenta con un equipo completo y, si bien el conjunto de desarrolló no irá, si lo podrá hacer la mayor.

“No es obligatorio que las juveniles jueguen un Regional”, explicó la jueza Amelia Zavalla, quien también forma parte del plantel sanjuanino.

“Pero sí que el club tenga esta división activa”, sostuvo.

Sin embargo, se puso en el papel de jugadora y en el lugar de la “U” mendocina y agregó: “No estoy de acuerdo. Es injusto porque las que desarrollan este deporte, son las jugadoras de la Primera que son a la vez formadoras de las juveniles. En el rugby femenino somos jugadoras, entrenadoras y juezas, hacemos de todo. Y me parece mal que las dejen afuera. Pareciera ser un castigo cuando ellas se han ganado el derecho de participar”, aseguró la rugbier más antigua de San Juan y pionera en el referinato.

Zavalla luego detalló: “Uno de los reglamento dice que la Primera debe contar con juveniles. Y que éstas deben tener un 60 % de presencia competitiva en su provincia en relación a la Primera. Es decir, si la mayor jugó 10 partidos y las juveniles 6, pueden estar en un Nacional de la UAR. Pero la cantidad límite de jugadoras es lo que se modificó y este año la UAR se puso firme”.

Desde la “U” hay un desconsuelo enorme, ya que después de consagrarse en el Regional y ganar su merecido boleto al Nacional por derecho y en el campo de juego, se quedaron afuera por reglamento.

“Nos enteramos ayer y no lo podíamos creer. No podemos jugar porque no llegamos a las 12 jugadoras en juveniles. Si bien Universitario U18 no clasificó (porque lo hicieron Rivadavia y las chicas de Pumai), nos quedamos afuera en la Primera con esta nueva reglamentación”, dijo Gabriela Algañaraz, apertura y wing del elenco verde.

Por lo que finalmente, luego de esto, los representantes de la Región Cuyo en el torneo de clubes serán Pumai de Mendoza y Jockey Club de San Juan. Dicha competencia se disputará en Córdoba, el 24 y 25 de septiembre.