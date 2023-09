Declara el juez Bento acusado de cobrar coimas: “Todo eso es absolutamente falso, soy honesto”

En la décima audiencia del megajuicio contra el suspendido juez federal con competencia electoral, Walter Bento, se desarrolla una acción clave: el comienzo de las declaraciones del magistrado ante la Justicia.

“Se me imputa ser parte de una asociación ilícita, por haberme enriquecido y haber lavado dinero. Todo eso es absolutamente falso. Pero no por lo que diga yo sino por las pruebas en el expediente. Atento a las gravísimas irregularidades con las que se ha creado la causa denominada ‘megacausa’ que tanta prensa ha tenido no puedo sino otra cosa que enumerar las irregularidades en cuanto a la metodología con la que se llevó a cabo esta Instrucción. Va a quedar demostrado que todo es falso. Toda una construcción amañada por parte de la fiscalía. Gravísimas violaciones”, comenzó diciendo Bento antes de ordenar su defensa.

El juez Walter Bento ingresa a Tribunales Federales para declarar en el megajuicio en su contra. Foto: Orlando Pelichotti

1- torturas y vejaciones. “Esta situación la han sufrido muchísimos detenidos. Hay varios imputados que les impedían conciliar el sueño. Les golpeaban los barrotes diciendo que declaren contra Bento y recuperarían la libertad. A otros les impedían ir al baño en comisarias. A una persona que sufría claustrofobia cada vez q iba al baño le impedían salir y lo dejaban encerrado una hora y media o más. Es una novela de terror”.

El suspendido juez agregó sobre esa denuncia: “Hace 15 días incluso hemos visto un video de la declaración de los imputados y vimos la forma en la cual la fiscalía en una indagatoria llevaba adelante un interrogatorio. Imagínense cómo eran las declaraciones cuando no estaba el juez”.

2. Declaración indagatoria en una comisaría. “Hay un imputado, Javier Ortega, que es una persona que padece de una patología psiquiátrica grave. Se abstuvo cuando iba a prestar indagatoria. En la tarde el comisario lo invita a tomar la merienda y una vez que logra la confianza del paciente comienza a interrogarlo sobre esta causa. En el ámbito de la comisaría, coaccionado, empezó a declarar ante el fiscal Vega. Declaró luego de tomar sus ansiolíticos y sedantes y sin embargo se lo indagó en una comisaría”.

3. Persecución ilegal. “Las garantías constitucionales han sido sistemáticamente violadas. Al debido proceso, principio de inocencia… hay una constancia en la cual la secretaria del juzgado de Instruccion le dijo a la secretaria del doctor Roberto Nassif que si su jefe no iba a condenar a Bento, se excusara. A continuación el fiscal Vega lo excusó utilizando otros argumentos. Pero las camaristas también intervinieron en otros hechos.

4. Inexistencia de enriquecimiento ilícito. “Jamás me permitieron justificar mis bienes porque nunca nadie me dijo qué faltaba justificar. Todos mis bienes están justificados y declarados. Trabajo desde los 18 años. Sin embargo, nadie me intimó a que previamente justifique. ¿Por qué no me lo permitieron? La idea era instalar la idea de juez corrupto y yo soy un juez honesto”.

5. Teléfono personal. “Es propio y personal. Vega dice que fue proveído por el consejo de la Magistratura, pero el administrador del consejo dice que nunca se me facilitó un celular. El máximo tribunal tampoco. Nunca cobre por ninguna resolución. En mi juzgado jamás se benefició ni perjudicó. Siempre nos hemos basado en la ley, en el derecho y en la prueba. Siempre hemos decidido conforme a las pruebas y la ley. Y nunca por dinero.

“Sobre mi teléfono propio y personal hicieron desastres. Hicieron sim swapping. Se metieron, subían y bajaban apps. Me decían mis hijos que estaba en línea cuando no era así. Intervinieron mi mail personal y me lo bloquearon. Nada de lo que se extrajo jamás tuvo garantía para cuando después se lleve una pericia como control de parte… así podían manipularlo y alterarlo. No pude contar con la info de mi mail personal y no encontraron nada porque nada hay para encontrar. Nada espurio. Todo se hizo en secreto”.

6. No hemos tenido al fiscal que correspondía. “No hubo denuncia. Se excusaron los tres fiscales de Instrucción por lo que debían seguir los fiscales de Instrucción de san Luis y San Juan. No se los notificó. Una vez que solo se excusaron los de Mendoza, el fiscal Vega se auto designó fiscal de Instrucción irregularmente. Tiraba el centro y saltaba a cabecear. Era fiscal de Instrucción y fiscal de cámara. Se autocontrola porque no tiene un control externo. Hubo un gravísimo abuso de poder. Una instrucción irregular y anticonstitucional. Tiene un odio patológico que no puedo entender que no lo haya podido superar. En 2005 competimos por el cargo que con honor ocupo. Yo gane ese concurso. Para ser el titular del juzgado federal 1. 30 días antes renunció porq no sería secretario de mi juzgado. Las consecuencias las estamos padeciendo. Hubo ensañamiento”.

Bento declarará “hecho por hecho, sobre todos los hechos”, en el juicio que se desarrolla en Tribunales Federales y que tiene un total de 32 imputados por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos, entre otros. A Bento se lo acusa de liderar una banda que cobraba coimas a presos a cambio de beneficios judiciales.

Su abogado defensor Mariano Fragueiro Frías anticipó que el magistrado declarará en detalle por los 15 hechos en los que está acusado y contestará preguntas de “todas las partes”, por lo que se esperan varias horas de exposición.

Para la fiscalía, a cargo de María Gloria André y Dante Vega, es una incógnita si realmente habrá respuestas del juez suspendido y qué aportes hará. En ese ámbito, de todos modos, no esperan “revelaciones inesperadas” del magistrado, que ya declaró en la instrucción de la causa y ante el Consejo de la Magistratura, órgano que controla el desempeño de los jueces.

Así y todo, se estima en tribunales que la declaración de Bento se extendería durante varias jornadas. Hay que recordar que el Tribunal Oral Federal Número 2, compuesto por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Ratta, han dispuesto la realización de tres audiencias cada dos semanas.

El fallo del juicio se conocerá dentro de muchos meses. más A la Fiscalía le preocupa que durante todo este tiempo el juez permanezca en libertad, dado que existe riesgo de fuga y “perturbación” del proceso. “La banda sigue activa porque Bento permanece en libertad”, afirmó el fiscal Vega en agosto.