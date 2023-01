Covid en Mendoza: cuál es la situación sanitaria según los primeros registros del 2023

Si no se pertenece a estos grupos y se tienen síntomas leves, lo mejor es tomar precauciones para no transmitir a los demás. No hace falta testearse; las precauciones son las mismas para todas las enfermedades respiratorias: no acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos mientras se tengan los síntomas; usar barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados; lavado de manos; ventilación de ambientes y evitar contacto con personas vulnerables.