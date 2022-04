El trabajo en Mendoza escasea, pero empresas o emprendimientos continúan buscando personas que trabajen en sus espacios. Debido a la poca oferta laboral que se está presentando un puesto de trabajo para quien lo necesita es más que necesario. Para ser una de las personas que elijan es necesario tener un curriculum atractivo para el empleador.

Generalmente durante toda la educación de una persona se la forma para muchos aspectos de la vida, pero para el laboral no tanto. Uno de los aspectos más importante que es de suma importancia para cuando una persona termina sus estudios o simplemente desea trabajar o lo necesita, es el armado de un buen curricumul vitae.

Más allá de la experiencia es necesario que se tengan en cuenta algunos detalles que los reclutadores de puestos tienen en cuenta. Poniéndonos en su lugar es indispensable seguir una serie de pasos para ser uno de los seleccionados en el puesto laboral.

Muchas aplicaciones se puede llenar con computadora o con celular e incluso sin acceso a internet de manera gratuita. Imagen ilustrativa.

Consejos para armar un curriculum vitae exitoso

En primera instancia es importante tener en cuenta que las personas que se encargan de tomar a alguien para un puesto laboral suelen recibir muchos documentos para el puesto. Por lo tanto, la información tiene que ser clara y concisa. El curriculum no puede extenderse de más de dos hojas, de esta manera no se agregarán datos innecesarios y la persona que lo lea no se aburra y lo descarte.

Respecto a la experiencia laboral, es recomendable que las tareas y responsabilidades que se tuvieron en cada uno de los puestos estén detalladas. Para no abrumar de información se recomienda no escribir extensos párrafos, sino más bien incluir la información en formato de viñeta o items.

Respecto a los datos personales los únicos que son de suma importancia son nombre y apellido, fecha de nacimiento y dirección. Esta última puede ser completa o simplemente poner el barrio y el departamento de la residencia actual. Otros datos que no pueden faltar son la información de contacto, en ella se pueden agregar número de teléfono o mail que se aconseja que sea de un usuario serio, en el caso de no tenerlo se puede crear uno nuevo.

En el caso que se agregue una fotografía, que no es del todo necesaria, es importante considerar sacarse una foto profesional. La misma puede ser con el celular, pero tiene que considerase que la vestimenta tiene que ser adecuada como la que se usaría en el puesto de trabajo. En ella se puede sonreír y usar fondos simples. No se recomienda recortar fotografías grupales y que tengan filtros.

Recomendaciones para personas que no tengan experiencia laboral

Para estos casos se puede agregar un apartado titulado como “experiencia no laboral”. En el mismo se puede agregar una descripción de actividades que se realizaron en el colegio, capacitaciones o datos de diferentes competencias como el nivel de idiomas, conocimientos o estudios que estén acordes al puesto para el que se aplica.

Para cualquier tipo de curriculum es indispensable que se le dedique un tiempo propicio para su creación. Para ello es importante revisar la ortografía de todo lo anotado y usar plantillas para darle un estilo personal y que haga destacar a tu documento por sobre los demás.

Uno de los programas que se pueden usar es Canva que ofrece una versión gratuita de su servicio. Con la creación de una cuenta se pueden acceder a miles de plantillas que sirven para armar un curriculum digno de contratación.