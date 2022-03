Desde la noche del miércoles mendocinos y mendocinas acampan frente a la legislatura para insistir con su reclamo. La necesidad de un trabajo o de mejores condiciones para este se hacen oír una vez más por este sector de la sociedad. Luego de una larga y fría noche, los manifestantes siguen en la lucha que podría afectar al tránsito sobre calle Patricias Mendocinas.

Luego de reiteradas manifestaciones del Polo Obrero en lo que va del año y de la negativa en la actualización de precios de planes sociales, cerca de 500 personas se manifestaron durante el miércoles en la tarde. Luego de instalar campamento en Patricias Mendocinas y Peatonal planean hacer un reclamo hasta el viernes.

El epicentro de la manifestación se encuentra justo en uno de los centro más transitados de la provincia, sobre todo por colectivos, en las inmediaciones de la Plaza Independencia. Sobre calle Patricias hay cerca de seis paradas diferentes de varias líneas de colectivos que tendrán que tener paciencia por la reducción de calzada de esta calle y tener precaución por el resto de los vehículos y peatones que circulen por la zona.

Hasta esta mañana de jueves los inspectores de tránsito solo estaban dejando circular a los colectivos de pasan por la zona. Por lo tanto, los vehículos particulares debían desviar su camino habitual para llegar a destino y tener paciencia con las personas que están ejerciendo su derecho de manifestación.

El tránsito se verá afectado por el acampe realizado por manifestantes del Polo Obrero frente a la Legislatura. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes Foto: Orlando Pelichotti

El motivo principal de este reclamo es pedir por mejores condiciones laborales y en el caso de las personas que no tengan el privilegio de tener un trabajo estable, pedir por un espacio para poder tener un ingreso económico trabajando. Según las declaraciones de una de las personas que está acampando las personas que forman parte de la manifestación son trabajadoras particulares, albañiles, trabajadores independientes de diferentes rubros.

“Lo que estamos pidiendo es más trabajo. No queremos que nadie nos regale nada, pero no podemos mantener a una familia con las condiciones que tenemos. Lo poco que ganamos no lo podemos ni sostener porque se lo come todo la inflación”, digo Lorena, una de la presentes este jueves a un noticiero local.

En las redes sociales está presente la concepción antigua de que la persona que se manifiesta es una persona “vaga” o que no tiene otra cosa que hacer. Respondiendo a esta concepción varias personas que forman parte del bloque que se manifiesta respondieron que “no estamos acá porque no tenemos otra cosa que hacer, estamos acá porque no tenemos trabajo y necesitamos uno”.

Una noche fría de reclamo

Cerca de 500 personas formaron parte del reclamo que encabeza el Polo Obrero en Mendoza. A pesar de llevar frazadas consigo, la llegada del otoño a Mendoza es innegable y el frío se hace sentir. Para poder sobrellevar la noche fría en el Centro mendocino, los manifestantes optaron por las bebidas calientes.

Los cafeteros cumplieron un papel fundamental en la manifestación para ayudar a mantener caliente el cuerpo de las personas que se quedaron a acampar frente a la Legislatura de 6Mendoza. La fila más larga se formó a cerca de las siete de la mañana de este jueves cuando la temperatura estaba en su mínimo.