En pocos días comienzan las vacaciones de invierno en Mendoza y desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que no habrá ninguna modificación, salvo alguna excepción de último momento. Por lo que estudiantes y docentes entran en receso invernal desde el 12 de julio próximo hasta el 25. Pero por jornadas, los alumnos tendrán unos días más sin clases.

Si bien las vacaciones comienzan el lunes 12 de julio, el último día de clases es el 8 de julio, ya que el 9 es feriado nacional por el Día de la Independencia.

“Creemos que no es necesario correr el receso invernal. Hoy la pandemia nos pone en situaciones de modificar cosas que no queremos modificar, pero Mendoza lo ha logrado y va a llegar con presencialidad hasta el 8 de julio, el último día hábil de clases. Nos quedan 9 días y no creo que ya se vaya a modificar”, explicó el director de Escuelas, José Thomas.

José Thomas, director General de Escuelas Prensa Gobierno de Mendoza

“Las vacaciones arrancan el 12 el julio tal como estaba anunciado. Si bien el receso es interesante e importante para los turistas, también lo es para los docentes que necesitan descansar. Muchos educadores, directivos e incluso supervisores, están llegando con lo justo y requieren de esas dos semanas para afrontar una segunda mitad de año que será, mejor que esta, pero con igual exigencia de trabajo”, resaltó el funcionario.

Y agregó: “Por el momento no está estipulado el tiempo exacto de la extensión del receso, lo definiremos en los próximos días, lo que sí tenemos claro es que algunos alumnos tendrán unos días más sin asistir a las aulas ya que los docentes estarán abocados a las jornadas institucionales y de planificación”,