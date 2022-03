Jesús Gallardo es un joven que trabaja de chofer de ambulancias en San Carlos, por lo que mantiene permanente contacto con gente que necesita ayuda y de esta manera decidió realizar campañas solidarias para conseguir elementos que puedan ayudan a otros.

Este joven que vive en La Consulta tiene 36 años, es divorciado y tiene dos pequeños hijos, Santiago y Julieta. Desde hace 8 años es chofer de ambulancia y trabaja en el área de Salud de la Municipalidad de San Carlos.

“Trabajamos en el traslado de enfermos, generalmente los llevamos a los Hospitales de Mendoza que tiene especializaciones que acá no hay, durante la pandemia trabajamos mucho, pero es una satisfacción irse a dormir sabiendo que ayudamos a alquien”, destacó.

También nos dijo que realizó “una especialización de paramédico, porque es vital ayudar y colaborar con los médicos que nos acompañan en los traslados ante cualquier situación”, dijo orgulloso, destacando además que es pintor de obras.

Campañas de ayuda

Las últimas campañas solidarias que realizó se conocieron a raiz de su repercusión en las redes. En una ofreció en venta una bicicleta de su propiedad, a los minutos cambió de idea y en un gesto de tremenda solidaridad tomó la decisión de ponerla a disposición de cualquier niño o niña que la necesitara para trasladarse a la escuela en la zona rural.

Publicó en Facebook: “Hoy en la mañana publiqué mi bici para venderla, gracias a los que compartieron mi publicación, pero cambié de idea, creo que hay niños en zonas rurales que caminan kilómetros para llegar a su escuela, pido de corazón el que sepa de algún niño que realmente la necesite se contacte conmigo, igual voy a dejar mi num de cel ( 2622225887), ojalá encuentre a alguien que le haga falta.. el que quiera y pueda compartir se lo agradecería”.

La publicación se viralizó rápidamente y horas más tarde la bici ya tenía su propietaria: “Una niña ya la tiene en su casa”. Su prima Jenni se sumó a la campaña y publicó: “Gracias Jesús Gallardo por ese hermoso gesto y a Dario Mendez que tambien se unio y ya le conseguimos una dueña para la bici de él tambien.. cuando sea entregada subire la foto.. Y el que quiera y tenga una bici mas que ya no use sea grande o chica y quiera donarla avisenmen hay un niño en sergi que tambien necesita una.. si todos pudieramos aportar un poquito seria todo mas lindo para muchos niños que van a escuelas rurales que no tengan que caminar tanto cuando vallan o regresen a casa”.

La publicación en la que ofrecía vender su bicicleta por Facebook. Foto: Gentileza

De esta simple manera una nena consiguió su bicicleta para poder ir a la escuela todos los días y a los pocos días se logró otra que fue donada inmediatamente.

La bicicleta que pronto llegó a las manos de una niña que la necesitaba para ir a su escu7ela en plena zona rural. Foto: Gentileza

Las mas reciente campaña solidaria que organizó fue la de conseguir muebles, pañales y otras cosas para una familia que atravesaba una dificil situación debido a que uno de sus hijos fue operado del corazón.

Una familia que vendió todo

Jesús escribió en sus redes: Hola gente linda!! Los molesto un ratito, recién me contactó una señora muy amable y con la voz quebrada me pidió ayuda para sus dos nietos, ellos junto a sus padres necesitan ropa, calzado y dos camitas ya que duermen juntitos ya que sus padres tuvieron que vender la mayoría de sus muebles para realizar una operación al corazón y uno de los peques que además sufre de Arterioso tipo 2 que es una mal formación en sus piesitos según me informó su abuela, el nene cuyo caso acabo de comentar tiene 1 añito y su hermana 7, desde ya con lo que puedan ayudar su familia estaría más que agradecida, voy a subir la foto del menor. (Con la autorización de su abuela) desde ya muchas gracias y ojalá se resuelva su situación.. 2622 225887 mi num de cel o si desean el de su abuela se los paso también !!!

El pedido de colabopración para una familia de La Consulta que tuvo que vender sus muebles para costerar la operación del corazón de uno de sus hijos. Foto: Gentileza

En este caso la que se puso en contacto con él fue la abuela del bebé que ya había visto en las redes el gesto solidario al donar su bicicleta y que no dudo en pedir su colaboración para obtener donaciones.

Respecto de esta última campaña nos cuenta que finalizó la semana pasada y que “logramos conseguir, con la ayuda de una periodista de una radio local, cuchetas, colchones, mercaderías, zapatillas y ropa que fueron a parar directamente a la abuela de los niños”.

Es importante destacar, que según nos cuenta Jesús, ante el ofrecimiento de varios seguidores de donar dinero, aclaró que no recibía porque la idea era conseguir los elementos necesarios para los niños de la familia de La Consulta, lugar donde él vive.

Jesús cuenta que desde pequeño tuvo una voluntad solidaria, ya que los pocos recursos que tenía lo compartía con gente que tenía menos que él. “Tal vez esa vocación la heredé de mi madre ya que ella fue docente toda su vida de escuelas rurales acá en La Consulta”.

Y finalmente nos contó que está preparando una campaña solidaria para colaborar con una de las tantas escuelas rurales que hay en la zona, “no quiero dar el nombre del establecimiento, pero ya se enterarán. Y si donan pintura yo me ofreceré a pintar las aulas”, nos asegura orgullosamente al terminar la nota.