Un concejal radical del municipio de Guaymallén presentó un proyecto para eliminar la elección de la reina de la Vendima y generó polémica con la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (CORENAVE) y con quienes defienden la continuidad de las elecciones.

Según comentó Ignacio Conte a Vía Mendoza, esto lo venían trabajando desde hacía tiempo: “Desde que asumimos -hace cinco años- vimos una gran merma y un creciente desinterés de parte de las ciudadanas de Guaymallén en presentarse como candidatas a reinas”

Y contó que desde hace algunos alños “los delegados municipales tienen que ir barrio por barrio buscando candidatas para poder hacer la elección, porque en general ya no es como cuando era chico que las chicas querían ser reinas e iban y se anotaban. Ya no sucede”.

Reina de San Martin Giuliana Calani, de Guaymallén Sofía Grangetto, San Rafael Juliana Miller, de Maipú Lucía Pozobón, y San Carlos Ludmila Calabrigo Benegas. Foto: Orlando Pelichotti /Los Andes Back stage Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti

Y considera que esto se dio así a partir de un cambio de paradigma en la sociedad “porque ya no se ve la elección de una reina por la belleza o no están de acuerdo con fomentar estereotipos, que no tienen cabida en la sociedad moderna”.

E indicó que en los últimos años intentaron hacer algunos cambios para generar más interés en la población, como eliminar que las reinas no podían ser madres y el techo de edad y permitir que las chicas trans puedieran presentarse. Además, explicó que el año pasado realizaron un curso obligatorio y excluyente para las reinas, pero nada de eso cambió o mejoró la situación.

“Notamos en el acto central de la Vendimia departamental, cuando llegaba la hora de la elección de la reina, se iba el grueso del público y se quedaban solamente los que apoyaban a alguna candidata. Eso demuestra que la sociedad dio un paso hace adelante y ya no ve necesario fomentar estereotipos y el Estado debe encargarse de terminar con estas cuestiones de género y de seguirle el ritmo a lo que la sociedad exige”, resaltó Conte.

Fiesta departamental de la Vendimia de Godoy Cruz en el parque San Vicente de Godoy Cruz Coronacion de la nueva Reina de la Vendimia de Godoy Cruz Sofia Leyes Jose Gutierrez | Los Andes

Para los autores del proyecto, cambiar la denominación de reinas a embajadoras u otro tipo, no es más que “hacer que algo suene bonito pero no cambiar nada, pero el rol, la función y la forma de elección sigue siendo la misma”.

El concejal radical reveló que a partir del revuelo que se armó con el proyecto recibió el llamado de concejales de otros departamentos, pero muchos se lamentaban por no tener el apoyo de su bloque para llevarlo adelante.

“Pero creo que después de esto algo va a cambiar. O vamos a plantear una forma de elección distinta, como la de la Fiesta de la Ganadería que nada tiene que ver con la belleza”, dijo el edil.

Respecto a qué ocurrirá con al Pisada de la Uva, la que todos los años se realiza en ese departamento, Conte explicó que todo seguiría igual teniendo en cuenta que los otros municipios tendrían reina. Y que las fiestas distritales continuarían realizándose, ya que se seguirían enfocando en Guaymallén como capital del espumante.