Carla Sosa es una mujer artista interdisciplicar, según dicta su nombre en Instagram, que converge las artes escénicas, visuales, audiovisuales, la poesía, el mundo esotérico y la intriga de lo que vive. Es actualmente la creadora de Osadía, un proyecto fotográfico que fue creado para mostrar los cuerpos de las mujeres.

Todo su proceso de deconstrucción y aceptación la llevó a querer dejar un legado con perspectiva de género que acompañe a las futuras generaciones. “Hace un tiempo vengo investigando y atravesando físicamente un proceso de “coherencia” entre lo que hago, lo que digo, lo que pienso y lo que siento. Esto me ha llevado a crear contenido en redes sociales desde mi vulnerabilidad e intimidad”, comenta Carla para Vía Mendoza.

Osadía nació hace aproximadamente 3 años cuando las identificaciones con las que se autopercibía Carla comenzaron a morir. “Me torturé durante años odiando mi cuerpo. Vivía traumada deseando ser alguien que jamás sería. Me miro en las fotos y digo fuaaaa, como me gusta compartir quien soy y como me veo”, afirma.

Cuando empezó a sacarse rótulos, paradigmas, el deber social y lo que nos enseñan a las mujeres en esta cultura patriarcal, la artista descubrió muchas cosas nuevas.

Parte de Osadía e imagen principal con la que invita a participar. Foto: Carla Sosa

“Comencé a retratarme en todo ese proceso y fue mi autogestación. Volví a nacer, desnuda de juicios y de identidades retrógradas. Quería convertirme en la mujer que siempre quise. Mi desnudez fue un acto psicomágico de soberanía”, agrega la artista.

El objetivo de mostrar distintos cuerpos es un poco empezar a darse cuenta de lo que nos enseña la sociedad, de poder erradicar los cánones de belleza que muchas veces forman la autoestima y el valor propio.

Cómo fue su proceso y lo llevó al arte

El proceso de aceptación sobre su cuerpo fue tan sanador para ella que decidió abrirlo al público y así surgió Osadía, una propuesta fotográfica y de video performance para mostrar la diversidad en los cuerpos. Con el fin de poderse ver con ojos más reales, para Carla la belleza radica en algo más que lo estético: “La belleza radica en sentirse libre. Una mujer libre es una mujer bella y todo lo que sucede en esos minutos compartidos es de una belleza total”.

Modelo-artista que participó de Osadía. Durante la edición no se usan filtros. Foto: Carla Sosa

Las producciones artísticas se dan en un espacio de intimidad, donde lo que se expone y los límites los propones al modelo-artista. Para la retratista cada ser es único e irrepetible y esa singularidad es lo que debe celebrarse.

Modelo-artista que participó de Osadía. Durante la edición no se usan filtros. Foto: Carla Sosa

Cada proceso, sea cual sea, es personal y necesita de tiempos. “No todo es unicornios y nubes rosas, de hecho, los procesos invitan a abrazar nuestras sombras más negadas, tabúes, reprimidas, olvidadas. Conectar con nosotras mismas implica dejar de ser lo que la sociedad desea que seamos, y eso sí que es una osadía”, reafirma.

Quienes deseen conocer más de la artista mendocina pueden encontrarla en su cuenta de Instagram @chaarsosa, en su biografía está el link para inscribirte en Osadía y formar parte de la producción.

