Marcelo Tinelli regresa este año a la televisión argentina con una nueva propuesta, un tanto diferente a la que venía realizando los últimos años. El conductor dejará de lado a los famosos en la pista y les dará lugar a los artistas emergentes de las provincias y habrá audiciones en Mendoza.

La producción de Tinelli recorre el país haciendo castings para el programa que arranca entre julio y agosto por la pantalla de Eltrece. En junio será el turno de Mendoza y el lugar elegido para las audiciones es el Stadium Arena Maipú (Lateral Emilio Civit 791).

El martes 7 y miércoles 8 de junio serán los castings en la provincia de 10 a 18 y podrán participar solitas y dúos de todos los géneros musicales, aunque no están permitidos grupales.

El requisito es que los postulantes sean mayores de 18 años. Al lugar deberán asistir en la fecha y en el horario indicado con la pista de los temas que interpretarán. Al menos uno de los dos temas que presenten frente al jurado debe ser en español y no pueden ser temas propios. Además, solicitarán esquema de vacunación completo para poder audicionar.

Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, hará castings en Mendoza. Foto: Facebook Arena Maipú.

Cómo serán las audiciones en Mendoza

Según adelantaron desde la producción de LaFlia y Eltrece, en una primera instancia pasarán entre 30 y 40 personas. En las provincias, una coach de canto le pedirá a cada participante que cante a capella, luego los elegidos de ese primer paso, pasarán a ser grabados por la producción.

En la etapara de grabación, tendrán que grabar uno o dos temas (según lo pida la producción) por lo que deberán llevar la pista del tema en un pendrive.

Todo el material que recauden en las provincias luego lo evaluarán en Buenos Aires, donde finalmente determinarán quiénes son los participantes que estarán en el certamen.

Canta Conmigo Ahora, el nuevo reality del Trece

“Canta conmigo ahora” es la versión argentina de “All Together Now”, el programa de televisión original de la BBC, basado en una competencia de canto éxito en el mundo que llega al país conducido por Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su vuelta a la televisión con un nuevo programa. Foto: Captura Twitter

Los participantes que pasen el proceso de selección de las provincias se enfrentan a un panel de cien jurados expertos de la música en todos sus géneros y rubros musicales. Y el objetivo es que el participante logre con su performance que los cien se paren, presionen un botón y canten con él.