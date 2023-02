Hace casi un año que la historia de Benicio Ragusa movilizó a toda Mendoza. Luego de que el pequeño juntara el dinero necesario para ser operado y tratado en Barcelona por un Neuroblastoma de grado 4, sus padres cuentan como es su evolución y como sigue día tras día esperando el alta.

Beni sigue evolucionado favorablemente al tratamiento que recibe en el país europeo desde su operación en diciembre. Si bien ya terminó con las rondas de quimioterapia, aún sigue con radioterapia.

“En general Beni se encuentra muy bien, nada de vómitos, diarrea, o mucositis, tiene muy buen ánimo”, escribieron sus padres y aprovecharon el momento para que el pequeño conozca la nieve por primera vez.

“Tenía muchas ganas de mostrársela que la conociera estaba segurísima que le iba a encantar y así fue amó la guerrita de nieve y no quiso compartir el muñeco de nieve que le hizo papá”, contó su madre al respecto junto a una foto de Beni en medio de la blanca nieve.

Beni conoció la nieve por primera vez y sigue la esperanza sobre su evolución tras la operación Foto: Gentileza

El dolor de la madre de Beni por los tratamiento de su hijo

A pesar de contar los buenos resultados que esta teniendo Beni con el tratamiento, la madre del pequeño aprovechó el espacio y mostró el “lado B” de su día a día: “¡Que bien lo haces! Eso es lo que le dicen los doctores a Beni cada vez que es anestesiado. son palabras que hacen que me llene de orgullo por lo valiente que es mi bebé, pero a la vez mi corazón se rompe un poquito más”, confesó.

Y agregó “¿Saben por qué? Porque no es hacerlo bien, no es portarse bien y ser un buen paciente sino que es el resultado de tantos procedimientos. ¿Saben cuantas anestesias lleva Beni? Porque yo no, ya perdí la cuenta”, escribió.

Son muchas las ocasiones en la que la familia pasa días enteros dentro del hospital, yendo de una consulta a otra y de un tratamiento a otro. Y son muchos los procedimientos por lo que ha pasado Beni. Por esta razón su madre decidió mostrar con un vídeo, esa parte de sus días, los cuales generalmente no muestran.

“Es por esto que mi corazón se rompe cada vez que Beni es felicitado por quedarse quieto, porque inmediatamente recuerdo cada vez que el “no lo hacía bien” como lloraba de tanto miedo que él sentía, su corazón se aceleraba y el mío también” y agradeció haberse encontrado con profesionales que tuvieran empatia con su situación.

La familia ya se ha acostumbrado a mantener este ritmo de vida, sus días comienzan a las 7am para comenzar con las 8 sesiones de radioterapia que aun le quedan por delante para comenzar con la otra parte del tratamiento.

“Quería mostrar este lado del tratamiento ya que nosotros los papás de Beni nunca hemos querido publicar los duros momentos porque es difícil ver un hijo sufrir. Siempre trato de subir fotos lindas y por ese medio contar sus avances. Pero a su vez también quiero mostrar que nada es color de rosas, que su tratamiento es duro! Y me animo ahora a mostrar un poco el otro lado para concientizar un poco”, hicieron foco los padres del pequeño Beni y pidieron que la comunidad los siga acompañando en este proceso.