Agustina Cuello, ya marca presencia en ASD Handball Chiaravalle. La jugadora mendocina de 20 años, que integró el equipo femenino de Maipú, se prepara para jugar la temporada A2 femenina en Italia.

La jugadora maipucina, que juega tanto de central, como de lateral izquierda, comenzó a jugar al balonmano a los 11 años, siguiendo los pasos de su hermano mayor Juan Pablo (el año pasado con el Teamnetwork Albatro en Siracusa).

Luego fue convocada al Sub 15 de Argentina y a la Selección nacional Sub 17. Según la prensa italiana, Agustina, quien nunca ha estado en Italia, ya tiene los objetivos claros: “Quiero crecer como jugadora y llevar el Chiaravalle Handball a los play-offs de la A1 y llegar a la final sub 20″.

En relación al equipo comentó: “He visto los partidos de la Liga online y las finales Sub 17. Disfruté mucho el juego de pivote (Caterina Mariniello) y en general vi un equipo muy joven y con mucho potencial”.

De Chiaravalle, remarcó: “Es más grande de lo que me lo imaginaba. Parece un hermoso país donde puedes encontrar de todo ¡Y está muy cerca del mar!”. Fuente: Senesparla - Pallamano Chiaravalle